Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Mor anklaget for mishandling af datter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Mor anklaget for mishandling af datter

Hillerød - 11. juni 2021 kl. 19:44 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

En mor fra Hillerød er anklaget for igennem ti år at have udøvet vold mod sin datter. Kvinden er anklaget for at have slået datteren med både flad og knyttet hånd, slået hende med et støvsugerrør, revet hende i håret og kastet et penalhus og sko i hovedet på hende. Det er ifølge anklageren sket gentagne gange henover de ti år.

Fredag sad den 41-årige kvinde på anklagebænken i Retten i Hillerød, hvor hun nægtede sig skyldig i anklagerne.

I en halvanden time lang videoafhøring, der var blevet optaget i forbindelse med anmeldelsen, fortalte datteren om de episoder, hvor moderen slog datteren. Fremvisningen foregik for lukkede døre. Af resten af retsmødet fremgik det, at datteren under afhøringen fortalte om en episode, hvor moderen truede både datteren og nogle af hendes veninder med en kniv.

Ved retsmødet afspillede anklageren en video, datteren havde optaget i det skjulte af en episode i hjemmet, hvor mor og datter skændes, og moderen tilsyneladende tager fat i datteren og får hende til at græde.

Pige i mistrivsel

Den 41-årige kvinde forklarede, at datteren efter forældrenes skilsmisse og et skoleskift gennem en længere periode havde været ulykkelig og følt sig ensom.

Inden skoleskiftet havde datteren været sød, rar og empatisk, fortalte moderen.

- Hun blev trodsig og begyndte at råbe og skrige. Hun begyndte at sende videoer, hvor hun skar i sig selv, og hun fortalte, at hun bare ville dø. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, sagde moderen.

Da datteren begyndte at tale om at tage livet af sig selv, blev hun indlagt på et psykiatrisk hospital.

En socialrådgiver fra Hillerød Kommune fortalte om pigen, som ved indlæggelsen var ramt af søvnproblemer, problenet i hjemmet og skolen. Desuden overspiste hun.

- Hun var i mistrivsel. Vi havde tidligere forsøgt med støtte i hjemmet, men da hun begyndte at få selvmordstanker, blev vi enige med hendes mor om at indlægge hende akut på det psykiatriske hospital, forklarede hun.

På hospitalet betroede datteren sig til nogle af de ansatte og fortalte, at moderen skulle have slået hende.

Men moderen fastholdt, at det aldrig er sket.

- Jeg har aldrig slået min datter, sagde hun.

Bestemme over sit eget liv

Den 41-årige kvinde mener, at datterens anmeldelse var hendes forsøg på at blive flyttet til et bosted, hvor datteren kunne få lov at bestemme over sit eget liv, og kvinden fortalte også, at hendes datter sidenhen har fortalt hende, at hun følte sig presset af de ansatte til at anmelde moderen.

En pædagog fra det psykiatriske hospital fortalte om anmeldelsen:

- Vi har selvfølgelig spurgt ind til de oplevelser med vold, hun havde fortalt om, men det er ikke min opfattelse, at hun er blevet presset til at anmelde, og datterens forklaring virkede troværdig, sagde pædagogen.

Også en læge fra hospitalet bekræftede, at datteren havde virket troværdig, og ingen af dem havde indtryk af, at hospitalet skulle have presset datteren til at fortælle usande historier om, at hendes mor slog hende.

I dagene efter, at datteren har fortalt om volden, siger socialrådgiveren til datteren, at hun er nødt til at anmelde hendes mor til politiet. Ifølge socialrådgiveren indvilliger datteren i det.

Herefter anbringes datteren på et bosted.

Moderens anden datter vidnede også ved retsmødet fredag. Hun bekræftede fra vidneskranken moderen i, at søsteren havde haft det skidt siden forældrenes skilsmisse og skoleskiftet og var begyndt at skære i sig selv. Hun fortalte, at hun aldrig havde oplevet moderen slå sin søster.

Sagen fortsætter den 22. juni, hvor man forventer, at der fældes dom.