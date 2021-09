Se billedserie Hillerød Byforum søger frivillige, som vil stille op som uhyggelige monstre til Horror Walk, der vender tilbage i efterårsferien. Arkivfoto: Frederik Frost Foto: FREDERIK FROST

Monstrene indtager igen Hillerød - vil du være et af dem?

Frivillige søges til den store Horror Walk, som vender tilbage i Hillerød i efterårsferien

Hillerød - 12. september 2021 kl. 05:55 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Så er det nu, du skal sætte et stort kryds i kalenderen den 22. oktober, hvis du elsker monstre, zombier, vampyrer og andre uhyggelige væsner. Eller hvis du hader dem.

For hvis du elsker dem, skal du ned i Hillerød og gå en tur den aften og måske blive skræmt fra vid og sans - men hvis du hader dem, skal du holde dig langt væk fra bymidten...

Fredag den 22. oktober vender Hillerød Horror Walk nemlig tilbage efter et års coronapause. Her fyldes både gaderne og Slotsstien i Hillerød med mørkets væsener og uhyggelige skabninger i bedste halloween-stil. Det er frivillige, som klæder sig på i deres mest skræmmende kostumer for forhåbentlig at give alle dem, der tør gå en tur i byen, et kæmpe gys og en sjov oplevelse.

"Nu håber vi bare, at alle coronarestriktioner er ophævet, så vi kan gentage den succes, Horror Walken har været før. Vi har før prøvet at tælle, hvor mange der egentlig deltager i løbet af dagen, og er kommet op på cirka 4.000 mennesker. Så det er noget, folk virkelig efterspørger og synes er sjovt," siger Frederik Frost, som er eventkoordinator i Hillerød ByForum.

Søger frivillige Lige nu leder Hillerød Byforum, som arrangerer Horror Walken, efter frivillige, som har lyst til at klæde sig ud og skræmme alle dem, der går tur i Slotsgade eller på søstien denne aften. Man skal tage sit mest uhyggelige kostume med sig og møde op som for eksempel zombie, nonne, klovn eller noget helt andet. Alt, der er skræmmende, er velkommen til at deltage, lyder det fra byforum.

Derudover søger de også frivillige til at lægge makeup på de over 100 frivillige, der deltager.

"Vi håber, vi kan få endnu flere aktører med i år, så vi kan udvide ruterne - vi har både en 'scary rute' på slotssøstien og en mere familievenlig rute i Slotsgade. Vi prøver at skabe et miljø, så folk har lyst til at komme og synes, det er sjovt at være med. Nogle af de tidligere frivillige har fortalt, at de ikke selv tør gå ruten, men at de vil gerne gå den som frivillige. De synes, det er sjovt at prøve at skræmme nogen. Det er jo lidt som at gøre noget, man ikke rigtig må," siger Frederik Frost.

Hvis man har lyst til at være med som uhyggeligt væsen den 22. oktober, kan man melde sig som frivillig i Facebookgruppen 'Horror Walk Hillerød - Frivillige' og få mere information.

I efterårsferien Den 22. oktober - fredag i efterårsferien - vil der både være aktiviteter på Torvet om eftermiddagen og to uhyggelige ruter rundt i byen om aftenen. Der vil altså være en mere blid familierute og så 'scary ruten' for de mere hårdføre. Her vil der ikke blive sparet på effekterne med både skræmmende monstre, røgeffekter, teaterblod, uhyggelige lyde og meget mere.

Det er gratis at deltage i begge ruter.

Frederik Frost glæder sig til at sprede uhygge i byen:

"Vi gør det for at skabe liv i byen og gentage den succes, det tidligere har været - og det håber vi, vi kan," siger han.

