Mogens er stadig godt kørende efter 60 år

Hillerød - 02. september 2021

Den 7. september 1961 købte Mogens Bay sin første lastbil og begyndte som selvstændig vognmand.

Vognen kostede 13.000 kroner. Han havde selv kun de 7000 og måtte derfor låne resten af sin faster.

I dag, 60 år senere, kører Mogens Bay stadig lastbil og han kan dermed fejre et flot virksomhedsjubilæum i næste uge.

- Jeg havde altid drømt om at være landmand. Men jeg kom tidligt ind som soldat, og så blev det ikke til noget med udlandet, som jeg ellers havde tænkt mig. Jeg kørte lastbil som soldat, så da jeg kom hjem, hjalp jeg vognmanden med at køre. Vi kørte med mange ting, blandt andet kørte vi ornetransport, når grisene skulle bedækkes. Vi kunne have ni på vognen, og så gik de ned ad en rampe fra vognen, fortæller Mogens Bay med et smil.

Skævinge i blodet Han blev født i Sigerslevøster, hvor forældrene ejede en lille ejendom. I 1956 flyttede familien til Skævinge ved Hillerød, hvor Mogens Bay har boet siden.

I starten drev han forretningen fra forældrenes gård, så privatadressen i Skævinge, men langsomt voksede virksomheden, og der var brug for mere plads. På et tidspunkt havde han fem mand ansat og seks lastvogne i garagen, mens hustruen passede telefonen. I 1972 byggede han garageanlægget på Industrivej i Skævinge, hvor virksomheden ligger i dag.

Kartofler, sne og grus Arbejdet har igennem årene forandret sig meget. Da Mogens Bay i 1986 havde 25 års jubilæum blev han interviewet til avisen. Dengang sagde han:

- I begyndelsen kørte vi mest for langbruget. Vi hentede blandt andet kartofler til den gamle kartoffelmelsfabrik, og vi kørte ud med varer til landmændene. Dengang var arbejdet helt anderledes hårdt fysisk. Da måtte vi selv slæbe på de tunge kornsække. I dag har man skinner og redskaber til den slags. Dengang var der heller ikke noget med, at man skulle have tilladelse til at nedsætte sig som vognmand, eller at man skulle gå et halvt år på skole. Man kunne bare købe en bil og begynde.

Udover landbruget har Mogens Bay også ryddet sne for kommunen gennem årene, men nu er det mest grus, sten, jord og haveaffald, som han kører med.

For 60 år siden kostede et ton grus tre kroner, mens en liter olie kostede 17 øre.

Weekenden kan føles lang I dag er 83-årige Mogens Bay alene om virksomheden. Ifølge ham selv er han Nordsjællands eneste selvkørende vognmand, der stadig kører. I sommer købte han en ny vogn, som han fik malet i firmafarven grøn.

- Man skal jo holde sig i gang. Jeg kan godt lide at komme ud og snakke med mennesker. Og jeg kender virkelig mange mennesker efterhånden. Jeg kan godt nogle gange synes, at tiden er lang lørdag og søndag, fortæller han.

- Jeg havde tanken om at holde op på et tidspunkt, men så blev tiderne bedre. Der er nok at se til i øjeblikket, og der har været meget at se til det sidste år til halvandet, for folk bygger og bygger, fortæller Mogens Bay, der typisk sætter sig i vognen før klokken seks.

- Man skulle have skrevet op, hvor mange kilometer, man har kørt. Jeg kører nok 40.000-45.000 kilometer om året, så det er jo blevet til en del, siger han.

Sønnen Anders Bay er gået i faderens fodspor og har åbnet en vognmandsforretning siden siden Mogens Bays. De to hjælper hinanden med kørsel, når det er nødvendigt. Sønnen Henrik driver Torpegård Slagterbutik et stenkast fra garageanlægget. Derudover har han døtrene Janne og Birgitte samt en stribe børnebørn.

Jubilæumsreception I anledning af jubilæet er der reception fredag den 3. september klokken 12.00-17.30 på Industrivej 11 i Skævinge. Mogens Bay ønsker hverken gaver eller flasker. I stedet beder han gæster betænke Julemærkehjemmet i Ølsted, reg.nr: 3001 kontonummer 3563018240. Mrk: Mogens Bay.