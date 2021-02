Mødrehjælpen spreder hygge og glæde

"Vi modtog mange rørende mails, der fortalte, hvordan denne tid er for børnene. Corona har nu i flere omgange holdt børnene inden for hjemmets fire vægge med hjemmeskole, manglende fritidsaktiviteter og ingen, eller meget få, sociale kontakter udover egen familie. Vi kunne læse i de mails, vi fik, at alle er ved at være slidte nu. Det er svært for forældrene at blive ved med at finde på aktiviteter for deres børn og for hele familien".