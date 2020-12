Mødrehjælpen sikrer julegaver til byens udsatte børn

Juleønsket – hjælp en familie med årets julegave

Hvert år til jul hjælper Mødrehjælpen trængte familier med at komme igennem julen. Det sker med ’Juleønsket’, hvor børn op til 15 år kan fortælle, hvad de ønsker sig.Ønskerne kommer til at hænge på juletræet hos Mødrehjælpen i butikken på Torvet 7 i Hillerød. Her kan andre komme og plukke et ønske fra træet, købe gaven (max 300 kroner), hvorefter Mødrehjælpen sørger for, at gaven bliver givet til barnet.Juleønsket-træet bliver sat op den 26. november.Hvis du har brug for at søge om hjælp fra Juleønsket, kan du downloade ansøgningsskemaet på www. moedrehjaelpenhilleroed.dk eller besøge butikken på Torvet og få et ansøgningsskema der. Ansøgningsfristen slutter den 11. december.