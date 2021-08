Se billedserie Det lokale krimiforfatterægtepar Jeanette Øbro og Ole Tornbjerg er blandt gæsterne til årets udgave af Ordet er Løs. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Mød krimiparret og chefinspektøren til 'Ordet er Løs'

Oplev de lokale krimiforfattere Øbro og Tornbjerg i dialog med den tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen

Hillerød - 22. august 2021 kl. 05:43 Kontakt redaktionen

En rigtig god krimi skal helst få læseren til at bide negle af spænding, men den skal samtidig være så realistisk som muligt, men hvor tæt kommer forfatterne egentlig på den virkelige verden?

Det spørgsmål er der mulighed for at blive klogere på, når tidligere chef for PET Hans Jørgen Bonnichsen interviewer krimiforfatterparret Øbro og Tornbjerg til dettes års litteraturfestival 'Ordet er Løs', som bliver afholdt 2. oktober på Hillerød Bibliotek og Klaverfabrikken.

"Det er et utroligt spændende setup, når fiktionens mestre møder en veteran fra virkeligheden og tager os alle med ind i kriminalitetens grumme verden," udtaler Ulla Stangerup, der er stedfortrædende projektleder på 'Ordet er Løs', i en pressemeddelelse.

Grundig research Jeanette Øbro og Ole Tornbjerg er berømte for at skrive meget virkelighedstro og gennemresearchede historier, og det er ingen tilfældighed. Langt inden de går i gang med en ny bog, begynder researchen:

"Når vi tager hul på en ny roman, taler vi længe om grundideen og de nye karakterer, der skal være med i historien. Vi går ret hurtigt i gang med at researche, fordi virkeligheden altid byder på overraskende detaljer, som kan være afgørende for historien. Derefter går vi mere systematisk til værks. Vi skitserer historien på papir og sætter plotkort op på store tavler. Vi laver biografier på de nye karakterer og graver dybere i researchen," fortæller de to forfattere på deres hjemmeside.

Øbro og Tornbjerg debuterede med 'Skrig under vand', som vandt Politikens store krimikonkurrence i 2012 og blev et af det årets bestsellere. Siden da er det blevet til yderligere fem bøger om kriminalpsykologen Katrine Wraa, der arbejder i Københavns Politis drabsafdeling, og parret har sågar vundet den prestigefyldte Martha-prisen for Wraa-serien.

Menneskets mørke sider At krimiparret skal interviewes af Hans Jørgen Bonnichsen, skyldes ikke kun, at Bonnichsen qua sin fortid som chefkriminalinspektør og PET-chef er ekspert på kriminalområdet. Bonnichsen er selv forfatter til tre bøger, der handler om PET's arbejde, om frygt og fornuft i terrorens tidsalder og om politiets afhøringsmetoder. Hans Jørgen Bonnichsen er desuden bachelor i Litteraturvidenskab ved Københavns Universitet og har tidligere som konsulent hjulpet Øbro og Tornbjerg med at skrive så tæt på virkeligheden som muligt.

"Samtalen er således et møde mellem mennesker med en høj faglighed og forståelse for hinandens arbejde og kommer blandt andet til at handle om fascinationen af menneskets mørke sider, realisme i krimigenren og vil give et indblik i det omfattende researcharbejde, en kriminalroman kræver," skriver Hillerød Bibliotek.

Hans Jørgen Bonnichsen har i de seneste mange år været med til at gøre de mest hemmelige dele af politiets arbejde lidt mere forståelige for den almindelige dansker, når han har været på skærmen som TV-avisens faste efterretningsekspert.

Både Jeanette Øbro, Ole Tornbjerg og Hans Jørgen Bonnichsen er iøvrigt lokale og bor i Hillerød Kommune.

Billetter til litteraturfestivalen 'Ordet er Løs' kan købes på biblioteket eller via bibliotekets hjemmeside: www.hilbib.dk. På festivalen optræder blandt andet også Hanne-Vibeke Holst, Ib Michael, Carsten Müller Nielsen og Anna Malzer.

