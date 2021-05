Mød forfatter Karen Fastrup

Karen Fastrup debuterede i 2000 med romanen 'Brønden', og 'Hungerhjerte' er hendes sjette roman. Denne bog var i finalen til DR Romanprisen 2019, og den er præmieret af Statens Kunstfond som et kunstværk af særlig høj kvalitet. "Karen Fastrups psykologiske romaner tager læserne med ind i sindets krinkelkroge og tilbage i romankarakterernes barndomsuniverser for at forstå deres problemfyldte liv," skriver Nødebo Kro i en pressemeddelelse. Husk gyldigt corona-pas.