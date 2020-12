Se billedserie Cecilie Bremer Ulse, Peter Fischer og Lotte Hoff er blandt de allerførste beboere, som flyttede ind i Hillerøds nye kæmpebydel Frederiksbro. Foto: Allan Nørregaard

Mød de første beboere i ny kæmpebydel: - Jeg troede ikke, det var til at betale

I november flyttede de første beboere ind i Hillerøds nye bydel Frederiksbro, hvor 1.300 lejeboliger skyder op. De undrer sig over den hårde medfart, som bydelens nye højhuse får

Hillerød - 24. december 2020 kl. 05:53 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Frederiksbro er som en kæmpe byggeplads, hvorfra højhusene på 15 etager stikker op. Men kører man ind fra Trollesmindeallé - bumpende hen over metalbyggepladerne - kommer man til den lille vej Blåbærleddet, hvor bydelens første beboere ud af de cirka 3.500 er rykket ind i 23 rækkehuse.

På den ene side af rækkehusene lyser grønne græsplæner op, og på den anden står bilerne klar i carporte på rad og række ud mod den lille vej, hvor et af højhusene på 15 etager troner for enden.

Peter Fischer faldt tilfældigt over en omtale af Frederiksbro - og nu er han flyttet ind. Foto: Allan Nørregaard

I det ene rækkehus er Cecilie Bremer Ulse flyttet ind med sin kæreste og deres datter på 10 måneder. Cecilie er født og opvokset i Hillerød og boede bag Milnersvej, da hun hørte om rækkehusene på Frederiksbro:

"Jeg syntes, det lød som et spændende projekt. Lige nu er det lidt af en byggeplads. Men det generer os ikke så meget, og når det er bygget færdigt, bliver det et rigtig godt sted for vores datter at vokse op," siger hun.

Omtalen af Frederiksbro dukkede op i hendes Facebook-feed:

Cecilie Bremer Ulse er flyttet ind på Frederiksbro med sin familie. "Det bliver et rigtig godt sted for vores datter at vokse op," siger hun. Foto: Allan Nørregaard

"Det lød som et spændende område, og samtidig ligger det så centralt i Hillerød. Det er et lille fællesskab med både svømmehal, svanesø, café, fitnesscenter - som en lille by i en stor by," siger 24-årige Cecilie Bremer Ulse, som læser historie og dansk på universitetet i Roskilde.

"Flot og spændende" Lidt længere nede ad Blåbærleddet er 44-årige Lotte Hoff flyttet ind med sin mand og to sønner på 15 og 16 år. De kommer også fra Hillerød og har boet 14 år i Hillerød Øst, men ville gerne flytte derfra og tættere på Hillerød by. Hun læste om Frederiksbro tilbage i 2018, hvor hun så illustrationerne af den nye bydel, som skulle skyde op. Hun klippede omtalen ud af avisen og har det stadig liggende i gemmerne:

Lotte Hoff har købt en billigere bil for at få råd til at bo på Frederiksbro, hvor hun håber, hun kan blive boende hele sin alderdom. Foto: Allan Nørregaard

"Det så flot og spændende ud. Jeg tænkte, at det nok ikke var til at betale, men pludselig viste det sig, at der faktisk var noget for mig," siger Lotte Hoff, som arbejder som SOSU-hjælper på et plejehjem.

Hendes ene søn er udviklingshæmmet og svagtseende, og Lotte Hoff ønskede at komme tættere på byen, så sønnen selv kan tage derind uden at have sin mor "på slæb".

"Så kan han selv - nemt - rende ned i byen. Og jeg synes også, det er dejligt, at jeg ikke skal starte bilen, hver gang jeg skal handle. Her har vi det hele tæt på - også de landlige omgivelser. For til den ene side står der køer på marken og muher, og til den anden side har vi byen," siger hun.

Var ikke boligsøgende På den anden side af vejen er 50-årige Peter Fischer flyttet ind. Han boede i Slangerup og var slet ikke boligsøgende. Men en sommerdag, da han sad på terrassen, faldt han over en omtale af, at Frederiksbro holdt åbent hus, på sin telefon - og det ville han da lige se nærmere på.

"Næste søndag dukkede vi op og syntes, at det så rigtig lækkert ud. Det er nybygget, men til tæt på samme pris, som vi betalte før. Så det kunne jeg godt se en fordel i. Først fik vi besked om, at alt var lejet ud, og blev rigtig ærgerlige, men så var der alligevel et hus ledigt. Så vi tænkte, 'nu gør vi det'. Det var impulsivt - også selvom jeg ikke er særlig impulsiv af natur," siger han med et smil.

Hans 17-årige datter, som bor hos ham halvdelen af tiden, var lige startet på handelsgymnasiet kort derfra:

"Så det tiltalte mig også, at HHX er fem minutter herfra. Nu kan hun let smutte frem og tilbage. Og Hillerød som by trækker også for en 17-årig. Så er vi tæt på cafeerne og SlotsArkaderne. Og selvom vi er tæt på byen, er der noget grønt lige på den anden side - det kan jeg godt lide," siger Peter Fischer, som arbejder som distriktschef i Circle K.

Megafedt med højhuse Højhusene i Frederiksbro gav stor, politisk debat, da lokalplanen for bydelen blev vedtaget for tre år siden, og mange borgere giver på Facebook og andre steder udtryk for, at de synes, højhusene er grimme, og at de ødelægger udsigten til Frederiksborg Slot og ikke passer ind i en by som Hillerød. Men de tre nye Frederiksbro-beboere kan godt lide højhusene og hele bydelen Frederiksbros udtryk:

"Jeg synes, det er megafedt med højhusene. Her er fedt mix af huse i forskellige højder, og det er super lækkert med vandet i midten. Jeg kender ikke andre steder i Danmark, hvor man ser sådan et byggeri," siger Peter Fischer.

Også Lotte Hoff er begejstret: "Jeg kan godt lide, at her er anderledes. Den måde, det er bygget op på, minder mig om USA. Der er lidt amerikansk stemning over det - også når vi forhåbentlig kommer til at mødes til vejfest til sommer," siger hun.

Hårde ord på Facebook Cecilie Bremer Ulse har fulgt Hillerøds udvikling, siden hun var barn:

"Det er en by i udvikling, og vi er nødt til at følge med. Hillerød er jo presset på boliger, så jeg synes, det er fint, man bygger i højden. Det er fedt, at vi kan få plads til så mange mennesker så centralt i Hillerød".

Hun ærgrer sig dog over de mange hårde ord, som højhusene har fået i Facebookgrupper som 'Hillerød er en hyggelig by' og lignende:

"Jeg synes, det er for meget, og at der er for mange negative kommentarer. Jeg tror ikke, folk tænker over, at det også rammer os, der bor her, når de skriver alt det. Jeg kan godt forstå, de er kede af, at byggeriet er gået ud over udsigten til slottet, men jeg synes, folk er meget grove i deres tone på Facebook," siger hun og opfordrer til, at man kommer ud og kigger nærmere på stedet og møder de nye boere:

"Vi er faktisk meget søde," siger hun.

Høje priser På hjemmesiden Frederiksbro.dk kan man se, at der ikke er flere ledige rækkehuse på Blåbærleddet, som var den første vej, der åbnede. Der er stadig nogle af rækkehusene, som er ledige, på Blåbærvænget, hvor indflytning er til juni 2021. Et 4-værelses rækkehus koster omkring 13.000 kroner om måneden, mens en 5-værelses ryger op i 16.000 kroner om måneden. Men priserne er generelt høje, hvis man vil bo tæt på Hillerød, mener beboerne:

"Det er ikke billigt at bo her, men i betragtning af, hvad man ellers får her i byen, er det ok. Og så må man prioritere. Vi har for eksempel købt en anden bil og gået 3.-4.000 kroner ned der," siger Lotte Hoff.

Skal bæres ud Cecilie Bremer Ulse vil gerne blive boende længe i Frederiksbro:

"Det eneste, der kunne få os til at trække os, er, at det er en lejebolig. Det kan være, vi gerne vil købe noget som en investering på et tidspunkt. Men jeg er bange for, at vi bliver så glade for at bo her, at vi bliver hængende," siger hun.

Lotte Hoff forestiller sig, at hun aldrig skal flytte derfra igen:

"Jeg tror, det er godt sted at bo for vores teenagebørn, men også for os, når vi bliver ældre. Så hvis jeg kan, bliver jeg boende, til jeg skal bæres ud".

Frederiksbro: Får i alt 1.300 lejeboliger og 3.500 beboere



I hvert af bydelens to højhuse på 15 etager, Multebærhaven og Laurbærhaven, kommer der omkring 85 lejligheder. Indflytning i det ene er til juni og det andet til oktober i 2021.

Næste etape af rækkehusene er klar til indflytning til juni, og derudover bliver 76 lejligheder i karreen på seks etager, Blåbærhaven, klar til indflytning til sommer.

Til oktober 2021 er bydelens erhvervshus, hvor der er mulighed for dagligvarehandel, fitnesscenter, bager, apotek, lægehus mv., klar til indflytning.

Bygges af M. Goldschmidt Holding, som er i gang med at investere fire milliarder kroner i projektet

Får en gang- og cykelsti over Herredsvejen, Frederiksbroen, og i midten en park, Frederiksbro Parken, med en sø formet som en svane, en badepavillon, en klatrevæg med mere.

M. Goldschmidt Holding bygger i øjeblikket på byggefelt A, øst for parken, og den vil stå helt færdig i 2023. De er i gang med at søge Hillerød Kommune om en ændret lokalplan for byggefelt B, vest for parken, så de - i stedet for at bygge i alt fire højhuse på 15 etager, et på 13 etager og et på otte etager kan bygge i alt fire højhuse på 15 etager og to højhuse på 14 etager Får i alt 1.300 lejeboliger og 3.500 beboere

