Anne Franch har rykket sit værksted hjem i privaten i Allerød, men hun håber at vende tilbage til Hillerød på et anden tidspunkt. Foto: Martin Warming

Møbelpolstrer er flyttet – men satser på at vende tilbage til Hillerød

Møbelpolstrer Anne Franch har lukket sit åbne værksted i Helsingørsgade, men satser på at vende tilbage til byen, så snart corona-usikkerheden er væk, for der er stor interesse for hendes håndværk, og konceptet passer godt til Hillerøds handelsgader, mener hun

Hillerød - 26. april 2021 kl. 17:30 Af Peter Klar Kontakt redaktionen

Egentlig var møbelpolstrer Anne Franch på udkig efter en ny makker med et håndværksspeciale i stedet for sadelmager Karina Sørensen til sin butik Håndværk & Design i Helsingørsgade 10, men nu har hun besluttet, at hun også selv vil rykke ud og afvente nye og mindre corona-plagede tider. Hun er dog meget motiveret for at vende tilbage til Hillerød med butik og åbent værksted et centralt sted, hvis hun kan finde nye samarbejdspartnere. For idéen har vist sig at være god – coronaen har bare gjort det hele for besværligt gennem det første leveår.

Utrolig god respons ”Vi skulle have holdt åbningsfest 14. marts 2020, hvor alt blev lukket ned. Jeg har været vildt glad for lokalerne og beliggenheden, men det er jo ikke gratis, og jeg har ikke lyst til at være der alene. Jeg har talt med folk fra andre håndværk, men ikke mødt den rigtige. Samtidig er der stadig en vis usikkerhed om kommende corona-nedlukninger,” forklarer Anne Franch. Da hun slog dørene op til Håndværk & Design sammen med sadelmager Karina Sørensen var det for at slå et slag for de gode håndværk og bringe dem tættere på handelslivets kunder. ”Vi har fået utrolig god respons. Folk har været meget interesserede, og der er masser af arbejde,” siger Anne, der løser opgaverne i den rækkefølge, de kommer ind, og lige nu har flere måneders ventetid.

Et levende hus Nu vil hun flytte sit udstyr tilbage til sit gamle værksted ved bopælen i Allerød, og så satser hun på at vende tilbage til Hillerød på et senere tidspunkt. ”Jeg har stadig alle mulige tanker og idéer om at samarbejde med andre håndværksfag og lave et centralt sted, hvor vi er flere kreative sammen. Det er voksende interesse for de gamle håndværk og for genbrug og restaurering af eksempelvis gamle møbler. Det skal være et levende hus, hvor der kan være kursister, og hvor det er spændende at komme ind for kunder og andre nysgerrige,” siger Anne Franch. Hun vil nu genoptage sine kurser i møbelpolstring, og det stadig vil være muligt for interesserede gør det selv-mennesker at få professionel vejledning i møbelpolstring og købe møbelpolstringsværktøj og materialer i professionel kvalitet hos hende.

Anne Franch har lukket butikken i Helsingørsgade. Foto: Martin Warming

