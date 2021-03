Mistænkelige typer ved Bilka

Hillerød: Klokken 00.53 natten til tirsdag blev det anmeldt, at tre unge mænd muligvis var i gang med at bryde ind i Bilka i Slotsarkaderne, eller at de ville stjæle flasker. Det skriver Nordsjællands Politi i uddrag fra døgnrapporten. De unge mænd var ifølge anmeldelsen på vej ind over et hegn ved Bilka i Slotsarkaderne. En medarbejder råbte dem an, og så flygtede de.