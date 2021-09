Mistænkelige folk på taget af skole

Klokken 21.17 mandag blev det anmeldt, at der befandt sig flere maskerede personer på Hillerødvest Skolen på Teglværksvej, og der var mistanke om indbrud, skriver Nordsjællands Politi. Patruljer kørte til stedet for at se nærmere på sagerne. De fandt to personer på skolens tag. Fordi politiet ikke kunne fastslå, om der havde været indbrud på stedet, blev de to personer i første omgang ikke sigtet for noget, men politifolkene skrev deres informationer ned, og det kan ikke udelukkes, at der senere kan komme sigtelser, hvis man finder ud af, at der har været indbrud på stedet.