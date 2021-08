Se billedserie Snart slår 57-årige Lars Engholt dørene op for en ny delikatessebutik på Frederiksværksgade. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Minkmand åbner ny butik med delikatesser

Hillerød - 04. august 2021 kl. 09:51 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Ost, vin, kød og tapenader er blot en brøkdel af, hvad der vil være at finde på hylderne, når 57-årige Lars Engholt fra Hillerød til september slår dørene op for en ny delikatessebutik på Frederiksværksgade. Butikken ligger på Irmatorvet mellem Holte Vinlager og Refina Kiosk, og den nye butiksejer er lige nu i fuld gang med at sætte delikatesselokalerne i stand.

- Jeg er en sucker for mad. Min kone og jeg rejser meget, og når vi rejser, så spiser vi alle mulige steder. Vi kan godt lide at tage steder hen, hvor der er madmarkeder, hvor der er michelinrestauranter, og hvor man kan opleve noget kulturelt og gastronomisk, siger Lars Engholt og fortsætter:

- Jeg vil gerne have, at det her bliver en butik, hvor man koger et fransk, italiensk og spansk marked ned til én butik. Men der kommer også til at være danske specialiteter, og jeg vil gerne prøve at følge årstiderne, så man kan købe det, der passer til sæsonen, og jeg satser på, at man på sigt kan købe alt, man skal bruge til en middag, siger han.

Skift til minkbranchen Lars Engholt er oprindeligt uddannet tjener og kok, og han har ejet og bestyret restauranter flere steder på Sjælland. Han har blandt andet været restaurantchef på den populære restaurant »Café Victor« i København. Men for omkring 20 år siden besluttede Lars Engholt sig for at skifte branche, så han kunne få mere tid derhjemme.

- Da jeg fik børn, blev restaurationsbranchen alt for krævende tidsmæssigt. Derfor besluttede jeg mig for, at jeg skulle lave noget andet, og så endte jeg helt tilfældigt i minkbranchen, fortæller Lars Engholt.

Da den danske regering sidste år besluttede, at alle danske mink skulle aflives på grund af fundet af en ny coronamutation på flere danske minkfarme, arbejdede Lars Engholt som produktionsleder hos Kopenhagen Fur. Han havde omkring 30 medarbejdere under sig, og det kom som et chok for både ham og resten af medarbejderne, da meldingen kom.

- Først var jeg helt tom. Jeg har rigtig mange venner i minkbranchen, og store voksne mænd begyndte at ringe til mig og tudbrøle, fordi det var deres anden, tredje og fjerde generationserhverv, som blev smadret fra den ene dag til den anden, siger Lars Engholt, og holder så en kort pause, inden han fortsætter:

- Jeg var meget rasende, men jeg måtte gøre mit ypperste for at være fattet, for der var mange, der havde brug for min støtte.

Fremskudte planer Lars Engholt måtte, udover at hjælpe venner og medarbejdere i minkbranchen så godt, han kunne, også selv se sig om efter noget andet at lave, og det blev startskuddet til den delikatessebutik, han i noget tid havde gået og tænkt på at åbne.

- Det skubbede lidt til det hele, for jeg havde i noget tid gået og tænkt på, at jeg på et tidspunkt skulle noget andet, og en af mine overvejelser var en delikatessebutik, siger Lars Engholt, og fortæller så, hvorfor valget faldt på Hillerød.

- Jeg synes, at Hillerød mangler en delikatessebutik. Hillerød er en rimelig stor by, og vi har én slagter, vi har én fiskebutik, og så har vi et par steder, der sælger chokolade og kaffe og den slags. Det er, hvad der er, og det er simpelthen for lidt til en by på den her størrelse, siger han.

Delikatessebutikken kommer til at holde åbent tirsdag-fredag fra klokken 10 til 18 og lørdag fra klokken 10 til 14.