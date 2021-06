Se billedserie Omkring 30 debatgæster fulgte med fra tilskuerrækkerne, da justistminister Nick Hækkerup (S) og og direktøren for tænketanken Justitia, Jacob Mchangama, mødtes til frirumsdebat om overvågning og tryghed på Hillerød Bibliotek mandag aften. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Minister og direktør krydsede klinger

Justitsminister Nick Hækkerup (S) og direktøren for tænketanken Justitia, Jacob Mchangama, besøgte mandag aften Hillerød Bibliotek til en frirumsdebat om overvågning og tryghed.

Hillerød - 02. juni 2021

Omkring 30 deltagere havde taget plads på stolerækkerne i bibliotekets vandrehal, der var blevet omdannet til debatforum, da justitsminister Nick Hækkerup (S) og direktøren for tænketanken Justitia, Jacob Mchangama, mødtes til frirumsdebat om overvågning og tryghed på Hillerød Bibliotek mandag aften.

Oppe på scenen sad aftenens to debattører i hver deres røde stoflænestol, og i midten af scenen på ordstyrerstolen sad underviser Peter Vestermann fra Grundtvigs Højskole. Han valgte at skyde debatten i gang med et citat fra den tale, som Nick Hækkerup (S) holdt på folketingets talerstol den 6. december 2019. En tale, som justistitsminsteren holdt som følge af den kritik, der opstod i kølvandet på regeringens trygheds- og sikkerhedspakke, der tillod politiet at opsætte yderligere 300 overvågningskameraer i Danmark:

Fortsættelse fra 2019 - Uden tryghed, ingen frihed. Det er sandheden. Det er derfor, vi kriminaliserer. Det er jo i virkeligheden det, som vi gerne vil. Og hvis man siger, at dét er rigtigt, så følger det logisk heraf, at med overvågning stiger friheden. Med overvågning stiger friheden, sagde justitsminister Nick Hækkerup blandt andet på talerstolen i Folketinget 6. december 2019.

Talen skabte efterfølgende stor debat, både i folketinget og i medierne. En af dem, der deltog i debatten, var Jacob Mchangama, der i et debatindlæg i Berlingske 23. december 2019 skrev følgende:

- I modsætning til både enevælde, autoritære regimer og totalitære samfund bygger det liberale demokrati på en forudsætning om, at borgeren er et selvbestemmende individ, der ikke skal stå til regnskab for hvert minut af sin gøren og laden, og hvis frihedssfære kræver særlige holdepunkter at gøre indgreb i. Den forståelse vender Hækkerups logik på hovedet, skrev Jacob Mchangama blandt andet i debatindlægget.

Mere reel frihed? Ved aftenens debat på biblioteket fortsatte overvågningsdebatten, og mens Nick Hækkerup argumenterede for, at mere overvågning kan skabe mere reel frihed, fremhævede Jacob Mchangama blandt andet risikoen for teknologisk misbrug.

- Jeg har to døtre. Den ene er 26 år, og den anden er 22 år. Jeg ved, at når de skal hjem, så tænker de over, hvilken vej de går. Er der lys? Kan de følges med nogen? Hvordan er der i det givne område og så videre. I virkeligheden, ved den formelle frihed, der kan de gå, lige hvor de vil. Men reelt er de ikke fri, sagde Nick Hækkerup og uddybede så:

- Når jeg har sagt, at det er okay at sætte overvågningskameraer op, så stjæler det jo noget af min frihed. Det stjæler noget af vores allesammens frihed, når man bliver overvåget. Så der har jeg jo skubbet ved den formelle frihed, men det, håber jeg, har givet noget reel frihed, jævnfør det jeg sagde før om mine døtre, sagde justitsministeren.

Risiko for misbrug Men Nick Hækkerups præmis om, at mere overvågning betyder mere reel frihed, købte direktøren for tænketanken Justitia ikke.

- Jeg ville ikke opdage det, hvis jeg gik nede i SlotsArkaderne, og der var et videokamera, som havde ansigtsgenkendelsesteknologi på sig. Men er det sådan et samfund, vi gerne vil have? Hvor går grænsen? For hensynet til kriminalitetsbekæmpelse, hvis du hele tiden lægger det i toppen, så giver den teknologiske udvikling dig muligheder, som du aldrig nogensinde ville have haft før. Men risikoen for misbrug er også bare gigantisk, sagde Jacob Mchangama blandt andet.

I modstanderens sted Under debatten blev der stillet en håndfuld opfølgende spørgsmål fra tilhørerrækkerne, og som afslutning på debatten blev de to debattører bedt om at svare på, hvad deres modstanders bedste argument var.

- Nicks bedste argument er, at det er nødvendigt med nogle begrænsninger af vores frihedsrettigheder, og at man ikke kan sætte et fikspunkt på, hvor den grænse går. Den udvikler sig i takt med de reele trusler, som et samfund står overfor, sagde Jacob Mchangama, mens Nick Hækkerup sagde følgende:

- Hvis jeg var i Jacobs sted, så ville jeg sige, at den reele bekymring her er, at man skal passe på, at de frihedsrettigheder, som ikke er givet, kan komme under pres og kan forsvinde, og derfor skal man passe på, sagde justitsministeren, inden aftenens debat blev afrundet med klapsalver fra tilhørerækkerne.