Planerne om et nyt stadion i Favrholm skal forbi erhvervsminister Simon Kollerups (S) bord, inden det kan blive til virkelighed. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Minister kan spænde ben for nyt stadion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Minister kan spænde ben for nyt stadion

Hillerød - 26. august 2020 kl. 06:02 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) kan ende med at spænde ben for planerne om et stadion i superligastørrelse og 2500 nye boliger i Hillerøds nye bydel Favrholm. Hvis planerne skal blive til virkelighed, kræver det nemlig ændringer i Fingerplanen, fordi projektet ikke overholder kravene i dag.

Læs også: Plan for stadionby skal stå klar i 2023

Det ligger for langt fra den kommende Favrholm s-togsstation, og derudover er det 95 hektar store område, som man vil bygge stadion og boliger i, i dag udlagt til særligt arealkrævende og strømforbrugende erhverv som f.eks. datacentre. Men lige præcis datacentre har byrådet i Hillerød vedtaget, at de ikke vil have til byen, og derfor har borgmester Kirsten Jensen (S) nu bedt om et møde med sin partifælle, erhvervsminister Simon Kollerup.

- Vi vil gerne tale med ministeren om den vision, vi har for Favrholm Stadionkvarter. Det kræver, at ministeren hører om det, og det kan også kræve, at der bliver udarbejdet et landsplandirektiv, som fortæller, hvad der må ske i området, siger Kirsten Jensen.

Men Hillerød Kommune får også brug for en dispensation, så det nye stadionkvarter kan placeres over 1200 meter fra Favrholm Station. I den forbindelse forsøger kommunen nu at finde andre løsninger på at få offentlig transport tæt på det kommende stadion- og boligområde. Sammen med Region Hovedstaden kigger kommunen lige nu nærmere på, om der kan laves et ekstra stop på lokalbanen. Men Hillerød Kommunes egen forvaltning vurderer, at det kan blive svært.

» Forvaltningen gør opmærksom på, at der kan være store udfordringer med at etablere en ekstra station på lokalbanen uden at nedlægge en eksisterende station. Det skyldes hensyn til rejsetid, timeplan, og at modkørende tog skal kunne passere hinanden på den enkeltsporede bane,« skriver forvaltningen til Økonomiudvalget.

Og desuden vil det stadig kræve en dispensation, selv hvis der bliver lavet et ekstra stop på lokalbanen. Stationsnærhedsprincippet gælder nemlig kun nærhed til s-togsstationer.

- Et stop på lokalbanen tæller ikke på samme måde, men det vil selvfølgelig bidrage til, at vi får en god kollektiv trafik i hele området. Stadionkvarteret og alt det andet, der bliver bygget i Favrholm, er med til at sikre grundlaget for s-togsstationen, som staten jo selv er med til at investere i, og vi skal se samlet på busser, lokaltog og s-tog, så vi skaber grundlag for, at den offentlige trafik kan benyttes af flest mulige, siger Kirsten Jensen.

Og borgmesteren frygter ikke, at det ender med et nej fra erhvervsministeren.

- Jeg arbejder slet ikke med, at han siger nej. Jeg arbejder med at fortælle ham om projektet og visionen, og jeg tror også, han vil gå positivt til det her, siger hun.

Det var kort før jul sidste år, at Hillerød Kommune kunne præsentere en aftale med udviklingsselskabet Stadionkvarter Favrholm ApS om opførelsen af et nyt stadion i superligastørrelse og 250.000 etagemeter bolig. Derudover er det planen, at FC Nordsjælland skal rykke teltpælene op af Farum og flytte ind i den nye bydel. Og Hillerød Kommune vil ifølge Kirsten Jensen gå langt for at gøre planerne til virkelighed.

- Det er et projekt, som er baseret på en idé om livskraft, og der er formuleret en vision med livskraft, bevægelse og sundhed, som er en meget stærk vision, der taler ind i vores ønsker for Favrholm. Derfor er det et meget interessant projekt, og når det er så stort, som det er, vil det også kunne være med til at udvikle Favrholm. Der kommer et samlingspunkt i form af et stadion, og på den måde er det et meget engagerende projekt, siger Kirsten Jensen.

Planen er, at stadion kan være færdigbygget om fem år, men allerede i den indledende fase, er projektet blevet forsinket. Udviklingsselskabet har nemlig bedt om mere tid til at arbejde med masterplanen for byggeriet, og Økonomiudvalget har godkendt, at selskabet kan bruge et halvt år mere på at lave planerne færdige.

- Det er fint, vi har givet tiden til, at de kan arbejde med, og det bliver spændende at se det arbejde, de kommer frem til. Det er andre, der er i arbejdstøjet nu, og vi glæder os alle sammen til at se resultatet, siger Kirsten Jensen.

relaterede artikler

Planer for ny bydel med 2500 boliger går ind i næste fase 29. juli 2020 kl. 04:00

Fodboldklub utilfreds med stadionudvikling 15. april 2020 kl. 14:35

Arkitekter kritiserer stadionudbud 27. marts 2020 kl. 04:45