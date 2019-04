På fotoet ses Adrian Tresoglavic (konstitueret direktør for Esnord), Jes Damsted (bestyrelsesformand for Knord), Jens-Olav Pedersen (bestyrelsesformand for Esnord), Christian Grønnemark (Næstformand for Knords bestyrelse) og René van Laer (direktør for Knord) kort efter fusionen blev besluttet i december. Pressefoto

Minister-ja til uddannelsesfusion

Hillerød - 30. april 2019

UNord er navnet på Nordsjællands nye uddannelsesinstitution, som kommer til at rumme 5500 elever, over 600 medarbejdere, have otte adresser i hele Nordsjælland og have en årlig omsætning på mellem 500 og 600 millioner. Nu kan navnet endelig tages i brug, og de to tidligere uddannelsesinstitutioner København Nord (Knord) og Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) kan agere som en samlet institution. Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har nemlig efter flere måneders ventetid endelig givet sin godkendelse af fusionen mellem Knord og Esnord. Godkendelsen er givet med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar.

- Det er min overbevisning, at fusionen af Esnord og Knord vil styrke grundlaget for ungdomsuddannelser og efter- og videreuddannelse i Nordsjælland, give uddannelserne et kvalitetsløft og sikre, at flere unge vælger en erhvervsrettet uddannelse. Jeg er derfor rigtig glad for, at ministeren har givet os godkendelsen til at fusionen, siger formanden for Esnords bestyrelse, Jens-Olav Pedersen.

Han suppleres af Jes Damsted, formand for Knords bestyrelse:

- Ministerens godkendelse er blot det indledelse skrift i fusionsprocessen. Forude venter der et omfattende arbejde, indebærende alt fra udvikling af et nyt logo til sammenlægning af administrative systemer, før vi for alvor er en fusioneret institution. Derudover må vi heller ikke glemme de over 600 medarbejdere i Esnord og Knord, som skal løftes ordentligt ind i den nye institution.

De to nuværende bestyrelser for Esnord og Knord fortsætter og vil i forening fungere som bestyrelse for den fusionerede institution, indtil en bestyrelse for UNord er blevet konstituteret.