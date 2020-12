Nick Hækkerup er glad for, at danskerne har været så gode til at følge restriktionerne, og det kræver tillid. Han erkender, at regeringen har begået fejl, der har været med til at svække tilliden i perioder.

Minister: Vi måtte tage utraditionelle skridt for at håndtere krisen

Nick Hækkerup (S) har været forsvarsminister, EU- og handelsminister og minister for sundhed og forebyggelse. Men at være justitsminister i en coronatid kan alligevel ikke sammenlignes med noget af det, en garvet minister har oplevet før.

- Det har i høj grad været et år i coronaens tegn. Som justitsminister har det været afgørende at sørge for, at myndighedernes anvisninger blev fulgt, så smitten kunne holdes under kontrol, at få taget fat i dem, som har stillet sig på den anden side af fællesskabet og misbrugt den tillid, vi ellers har i samfundet, og holdt fester eller forsamlet sig, selvom man ikke måtte, og ikke mindst bekæmpe snyd og sikre strenge straffe til dem, som har snydt med nogle af de hjælpepakker, der er blevet lavet. Det har fyldt utrolig meget, og det har i høj grad været et anderledes år, siger Nick Hækkerup.