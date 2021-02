Send til din ven. X Artiklen: Minister: Tre nye uddannelser i Hillerød gavner lokalt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Minister: Tre nye uddannelser i Hillerød gavner lokalt

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) indviede ny afdeling af CPH Business i Hillerød over videolink.

Hillerød - 11. februar 2021 kl. 19:42 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Hillerød: Selvom de studerende skal arbejde hjemmefra, så er uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) glad for, at Erhvervsakademiet Copenhagen Business holdt en officiel indvielse af den 800 kvadratmeter nye afdeling i Slotsarkaderne, hvor fire uddannelser kommer til at have hjemme - heraf tre uddannelser, som ikke tidligere var i Hillerød. Der kommer en tid efter corona, hvor vi kan og skal samles igen, og det er den nye afdeling af CPH Business i Slotsarkaderne nu klar til.

- I insisterer på optimismen, insisterer på at arbejde videre, selvom vi alle sammen er udfordrede af pandemien, sagde Ane Halsboe-Jørgensen, der var med på videolink til indvielsen.

Indvielsen foregik virtuelt og velproduceret med indslag fra interessenter og studerende.

Uddannelses- og forskningsministeren forestod den officielle, formelle indvielse.

Målet på CPH Business nye afdeling i Hillerød er at uddanne unge mennesker i tæt samarbejde med erhvervslivet. Det spiller godt sammen med, at et enigt Folketing i sommeren 2020 afsatte 210 millioner kroner til at øge optaget på uddannelser i Danmark med 5000 pladser.

- Det var vigtigt for os, at de her pladser ikke klumpede sammen i storbyerne, sagde Ane Halsboe-Jørgensen ved indvielsen.

- Det var vigtigt, at de også lå i for eksempel Hillerød. Gode uddannelser er ikke kun til gavn for den enkelte, men også for lokalsamfundet, sagde ministeren.

- Det skaber udvikling, og den udvikling er I nu en del af i Hillerød, sagde Ane Halsboe-Jørgensen.