Mini-ølfestival hittede: - Det er et fantastisk arrangement

Hillerød - 07. september 2020

Poletter i form af små røde billetter og fyldte ølglas byttede mange gange hænder i løbet af de fem timer, Skänk og Danske Ølentusiaster i Hillerød inviterede til mini-ølfestival på Skänk lørdag.

- Det er et fantastisk arrangement, lød det fra en af deltagerne, da han skulle have fyldt glasset på ny hos Claus Flodin Skovgaard, som driver Skänk sammen med sin bror, Patrick Skovgaard.

Skänk havde taget både restaurantens lokaler og gårdhaven bag Torvet i brug, så der var siddepladser nok til mange glade ølsmagere, og allerede efter halvanden times tid, sad de første omkring 75 mennesker ved bordene.

- Vi havde ikke forventet det, men vi havde håbet på, der kom mange. Man kan se, at det er noget, folk gerne vil være med til, siger Claus Flodin Skovgaard.

Der var 26 forskellige øl i hanerne fra omkring 10 forskellige mikrobryggerier - heriblandt de lokale Dry & Bitter og Gamma Brewing, der brygger deres øl i Gørløse. - Vi er gået efter at skabe et bredt sortiment, og vi har også nogle øl, vi ikke har normalt har, fordi vi ikke kan nå at sælge nok af det. Der findes så meget god øl derude, og der er mange dygtige mindre bryggerier, fortæller Claus Flodin Skovgaard.

Blandt de mest anderledes var Barley Wine fra Midtfyn Bryghus og en Belgian Tripel fra Three Graces, og også Mark Kirsebær fra Herslev Bryghus gik som varmt brød.

- Det er en lidt syrlig øl, og normalt sælger syrlige øl ikke så godt i provinsen. Det er til stor forskel fra København, hvor der er barer, der er dedikerede til syrlige øl, fortæller Claus Flodin Skovgaard.

Blandt de fremmødte var naturligvis også formanden for Danske Ølentusiasters lokalafdeling, Jan Rasmussen. Han er glad for, arrangementet kunne stables på benene og taknemmelig for, at Skänk havde taget initiativ til dagen.

- Normalt fejrer vi jo øllets dag, men det er nogle år siden, vi har haft et arrangement som dette, siger han.

Han har været en del af lokalafdelingen i omkring 15 år og glæder sig over, at det er lykkedes at finde et sted som Skänk, der også til hverdag har flere forskellige øl i hanerne.

- Du finder ikke et udvalg som her andre steder i Hillerød og omegn. Vi er meget glade for at komme her, og vi holder månedligt ølsmagninger her, hvor Claus så laver lidt at spise til os først, siger Jan Rasmussen, der ikke har overblik over, hvor meget øl han får indenbords ugentligt.

- Nu er jeg jo pensionist, så jeg har måske lidt bedre tid end andre, konstaterer han grinende.

Han glæder sig over, at der siden årtusindeskiftet er kommet meget mere fokus på øl, og at der er dukket flere og flere små mikrobryggerier op. Men favoritøllen kan han ikke sådan udpege.

- Det afhænger af mange ting. Det afhænger af årstiden, og hvad anledningen er, og om det skal passe sammen med noget mad. Om sommeren er jeg glad for hvedeøl, og der er jeg altså af den overbevisning, at en rigtig god hvedeøl er tysk. Om vinteren kan jeg godt lide stout eller porter, siger han.

For Skänk, som i foråret også var ramt af landets coronanedlukning, var dagen også udtryk for et ønske om at skabe liv i byen.

- Vi vil gerne være med til at sikre, at der sker noget, og at der er nogle arrangementer. Vi vil gerne skabe liv i byen igen, siger Claus Flodin Skovgaard.

Han gentager gerne dagen næste år, og Skänk overvejer allerede at udvide konceptet.

- Det kunne være sjovt at få nogle af lokale bryggerier til at komme og stå her og fortælle om deres øl, så det tænker jeg, vi måske skal se, om kan lade sig gøre til næste år, siger Claus Flodin Skovgaard.