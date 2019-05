Mindful Living festival aflyst

Men nu har arrangørerne måtte sande, at et halvt år er for kort tid til at planlægge og stable en helt ny festival på benene. Festivalen er derfor aflyst og vil i stedet blive afholdt den første weekend i juni 2020.

- Den primære årsag er, at vi ikke har prøvet det før. Det har taget lang tid at få de nødvendige tilladelser, og vi kunne se, at vi ville få de sidste bekræftelser kort før festivalen. Vi var for sent ude, og vi turde ikke stå med en teltleje og udgifter til mad og så videre. Det var for dumt og for risikabelt. Når det er første gang, er vi nødt til at være på lidt mere på sikker grund, og kommunen har bekræftet, at vi bare kommer igen til næste år, fortæller centerleder i Center for Mindful Living, Hanne Parvine.