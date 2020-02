Send til din ven. X Artiklen: Mindful Living Festival aflyst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindful Living Festival aflyst

Hillerød - 17. februar 2020 kl. 10:44 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver heller ikke i år, at Hillerød lægger græs til Danmarks første Mindful Living Festival. Foreningen »Go Together«, der står bag Center for Mindful Living modtog ellers kort før jul 50.000 kroner fra Hillerød Kommunes Eventpulje til arrangementet, men nu har foreningen og centerleder Hanne Parvine kastet håndklædet i ringen.

- Årsagen er den, at det økonomiske fundament er for usikkert. Vi kan i værste fald miste penge på festivalen, og så må vi lukke vores forening og center efter tre års arbejde. Det er ikke det værd, skriver Hanne Parvine i et brev, der er sendt til medlemmerne af kommunens Kultur- og Fritidsudvalg og Idræts- og Sundhedsudvalget samt Frederiksborg Amts Avis.

Mindful Living Festivalen skulle egentlig have været afholdt sidste år men blev aflyst, da arrangørerne var kommet for sent i gang med planlægningen. Da festivalen modtog 50.000 kroner fra Eventpuljen i december, var Hanne Parvine fortrøstningsfuld.

- Vi har arrangeret en helsemesse, som godt nok havde færre gæster, men nu har vi mere erfaring. Vi mangler stadig et køkken tæt på Posen, frivillige, en praktikant og flere penge, men det er et godt stempel at have de kommunale penge med, når vi skal søge andre sponsorer og fonde, sagde hun dengang.

Men nu aflyser de altså festivalen alligevel, fire måneder inden den skulle have været afholdt.

- Vi er nødt til at finde ud af, hvordan man kan skabe et projekt med en projektløn, som udvalgte fonde gerne vil støtte, ligesom det har ladet sig gøre med Østfestivalen. I denne erkendelsesproces har vi lært en hel masse, og vi syne, at det er med æren og stoltheden i behold, at vi i Center for Mindful Living må sige nej til vores eget projekt. Vi funder på noget bedre!, skriver Hanne Parvine i brevet og takker samtidig for kommunens anerkendelse og tillid i forbindelse med festivalen.