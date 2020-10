Nu afdøde Povl Fog-Petersen, som modtog kommunens kulturpris i 2010, var også en ildsjæl i Alsønderup, skriver Birgit Brogaard. Arkivfoto: John Jessen Hansen

Mindeord over Povl Fog-Petersen

Povl Fog-Petersen er gået bort, 79 år gammel

Hillerød - 02. oktober 2020 kl. 16:07 Af Birgit Brogaard, Bøgebakkevej 7, Alsønderup, Hillerød Kontakt redaktionen

Povl Fog-Petersen var i mange år lærer på Alsønderup Skole fra vel cirka 1970. Han var en del af et større hold af nye lærere. Der var stor brug for dem, da der var stor tilflytning i området og derfor mange dejlige børn, der skulle i skole. Povl Fog havde sans for, hvad børnene havde brug for i skolen og i fritiden. Han var en meget empatisk lærer, har jeg forstået, og han var jo et empatisk menneske i alle sine gøremål.

Tilbud til børnene Han havde således også sans for, at der også skulle være tilbud til børnene i deres fritid - også for de større børn. Sammen med gode kolleger Hans Bremer og nu afdøde Lis Holm skabte de en klub på Bajonetgården, som mange brugte og husker den dag i dag. Der var mulighed for mange ting inden for det kreative - og så var det en klub! Det var godt klaret af trekløveret.

Povl Fog var bl.a. formningslærer, og han har kreeret utallige vigtige ting her i lokalområdet: Kulisser til revyer og teaterforestillinger på Kulsviergården med Kulsvierscenen og det første skilt til loppemarkedet på Kulsviergården Kr. Himmelfartsdag og helt sikkert meget andet. Han blev også overtalt til at deltage på scenen og ydede en pragtpræstation som Charleys Tante i stykket med samme navn.

Povl Fog bidrog overalt, hvor han var. Tak, Povl Fog.

På pletten Da 'Brug Skolen Alsønderup' startede i 1989, var Povl Fog på pletten, og formningslokalet blev åbnet. Tegning og meget andet kunne man gå til, og sammen med Hans Bremer og Lis Holm udarbejdede de en model af Alsønderup 1945, et arbejde der tiltrak mange og fik utallige kommentarer.

Povl Fog var der altid, og han ydede en stor indsats, hvor han end var. Det vidner Birgit Rømer og Jytte Helles nekrolog også om.

Tak for den store indsats Som forælder til børn, der har haft Povl Fog i Alsønderup Skole, og som beboer i Alsønderup vil også jeg sige ham tak for den store indsats, han ydede for os og for stedet.

Efter Povl Fog flyttede til Hillerød, har mange mødt ham der - også da han kom rundt i sin kørestol. Mange har helt sikkert også hjulpet ham med noget - kørestolen kunne jo gå i udu, så nemt er det jo ikke at være et kulturaktivt menneske i denne verden!

Jeg er helt sikker på, at alle, der hjalp ham, fik en oplevelse hver gang. Han forstod at bede om hjælp, at modtage hjælp og give smil og kloge ord til alle. Jeg er sikker på, at I alle kan huske jeres møde med Povl Fog - i kulturnatten, i Slotsbio, på Klaverfabrikken og i Slotsgade.

Povl Fog-Petersen var et sjældent menneske så ung af sind.

Æret være Poul Fog-Petersens minde.

Blev 79 år Povl Fog-Petersen døde 15. september, 79 år gammel. Han blev bisat den 25. september fra Hillerød Kirke.

Mindeord er indsendt af Birgit Brogaard, Bøgebakkevej 7, Alsønderup, Hillerød

