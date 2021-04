Mindeord om Christian Danielsen: - Det var familien, der betød mest

Christian Danielsen blev født i Helsinge i 1932, hvor hans far og mor drev bagerforretning. Christian hjalp til i butikken med blandt andet at bringe brød og kager ud til kunderne.

Efter afsluttet militærtjeneste fik Christian hurtigt læreplads og senere fastansættelse i den dengang kendte tekstilvirksomhed Crome & Goldschmidt i København. Firmaet producerede tekstiler og drev blandt andet et stormagasin på Strøget i København, hvor Illum i dag ligger. Her solgte Christian gardiner og tilbehør.

Om det var duften i barndommens bageri, der vakte Christians interesse for at blive selvstændig, vides ikke. Men det kan meget vel være. I starten passede Christian sit job hos Crome & Goldschmidt om dagen, og Emma passede telefonen i kælderlejligheden i Møllestræde 12, der fungerede som både bolig og systue. Her syede Emma gardiner, og Christian cyklede ud til kunderne om aftenen og tog mål og hængte gardiner op. Efter et par år kvittede Christian jobbet hos Crome & Goldschmidt og fokuserede sammen med Emma på butikken.