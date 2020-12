Mindeord: John Dollerup er død

Onsdag 2. december afgik direktør John Dollerup ved døden, 77 år gammel, ramt af den forfærdelige sygdom cancer. Et livsglad menneske er ikke mere iblandt os.

John Dollerup kommer fra Århus, hvor han blev uddannet som tømrer. Her fandt han sin dejlige kone Lis. De blev gift og valgte at flytte til Nordsjælland og bosætte sig.

John arbejdede som tilsynsførende i et større byggefirma i København, men efter nogle år startede han sammen med Lis eget byggefirma med hjemsted i Hillerød.

Firmaet står for opførelse af en del ejendomme i Hillerød, samt en del byggerier i Græsted, kendt for levering af godt og solidt byggeri.

Privat har Helle og jeg også et rigtig dejligt venskab med mange gode minder at tænke tilbage på.

Ægteparret har boet flere steder i Nordsjælland, renoveret en lejlighed, flyttet ind, bygget et hus og flyttet ind, men sluttelig endte de på Sommersvej i Hillerød.

I sin fritid har John i nogle perioder siddet i kommunalbestyrelsen, valgt for Venstre, han blev kendt for sine faste meninger og respekteret herfor.

De fik sammen to børn, og stolt fortalte han om dem og børnebørnene. Her viste han også en god rolle som familiefar, her var han virkelig hjemme.