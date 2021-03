Edvard Sylvest Nielsen var en af bæresøjlerne i lokalsamfundet i Ullerød, skriver Ålholm I F's Venner i dette mindeord. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Mindeord: "Han var en af bæresøjlerne i lokalsamfundet"

Hillerød - 15. marts 2021

Med stor sorg modtog vi meddelelsen om vores forenings stifter og mangeårige formand Edvard Sylvest Nielsen efter nogen tids sygdom stille var sovet ind.

Edvard var født i Uvelse, men voksede op i Hillerød, nærmere betegnet i Ullerød, som en ud af tre søskende.

Edvard blev i 1965 gift med Kirsten, og sammen købte de Wiibroes depot i Lynge som de havde i nogle år, indtil Wiibroe-depotet i Hillerød blev ledigt, som de herefter overtog, og som de drev de næste 36 år.

Edvard havde om nogen en meget stor omgangskreds. Han var en af bæresøjlerne i lokalsamfundet her I Ullerød. De frivillige kræfter, han lagde i Ålholm Idrætsforening, var helt uden sidestykke.

Edvard og Kirsten var begge meget aktive sportsfolk, først i Tjæreby Idrætsforening og senere i Ålholm Idrætsforening, hvor de begge dyrkede både håndbold og badminton. Senere blev energien brugt til aktivt at tage del i lederskabet samt bestyrelsesarbejdet i foreningen.

Stiftede venneforening Dette førte frem til, at Edvard i 1978 sammen med en håndfuld medlemmer stiftede Ålholm I F's Venner, hvis væsentligste formålsparagraf var at støtte ungdomsarbejdet i Ålholm Idrætsforening.

I 1983 var Edvard med til at stifte Hillerød Kræmmermarked i samarbejde med tre andre foreninger i byen,

En stor satsning - men i mange år en succes også til glæde for Ålholm Idrætsforening.

Det store frivillige arbejde og engagement, der blev lagt for dagen, og de mange frivillige arbejdstimer, der blev brugt for at skabe opbakning til de unges idrætsaktiviteter her i Ullerød, blev naturligvis bemærket rundt omkring.

Edvard havde ganske enkelt en unik evne til at få andre frivillige til at gøre en indsats for klubben. Dette blev honoreret af først og fremmest Ålholm I F, hvor både Edvard og Kirsten i 1983 blev gjort til æresmedlemmer, og i 1986 hvor de modtog Hillerød Kommunes Lederpris.

Utrættelig indsats I en periode på over 40 år har Edvard sammen med et korps af frivillige utrætteligt genereret årlige donationer til ungdommen i Ålholm I F af en betragtelig størrelse.

En meget vigtig del af det hele var dog glæden ved sporten, vennerne, sammenholdet og alt det sjove i dagligdagen i klubberne - dette sammen med en utrættelig entusiasme og utrættelig arbejdsindsats har været medvirkende til at skabt fundamentet for et godt og sundt idrætsliv i vores del af byen.

Hvad Edvard har betydet for idrætslivet, børn og unge i Ullerød og Hillerød vest, er svært at overvurdere

Ære være hans minde

Bestyrelsen i Ålholm I F s Venner