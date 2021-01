Se billedserie Knud Malling Beck og hans kone bidrog til et godt fællesskab, skriver Judith og Lasse Herrguth. Knud Malling Beck viste blandt andet sin have frem. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Mindeord: Et stort kulturelt menneske er gået bort Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeord: Et stort kulturelt menneske er gået bort

Knud Malling Beck er sovet ind, godt 95 år gammel

Hillerød - 06. januar 2021 kl. 15:27 Kontakt redaktionen

Lørdag den 2. januar 2021 sov Knud Malling Beck stille og roligt ind, efter kort tids sygdom, på plejehjemmet Skanselyet i Hillerød.

Læs også: Jernbryllup med stærk kærlighed

Et langt og virksomt liv er afsluttet, godt 95 år gammel.

For små to år siden døde Knuds kone Lis, dagen før deres 71. bryllupsdag, ligeledes på plejehjemmet Skanselyet.

Lis og Knud, som begge er opvokset i Aars i Himmerland, faldt for hinanden i en tidlig alder. Efter brylluppet flyttede de til Hillerød, hvor Knud blev ansat på slagteriets kontor i Hillerød. Sælgergenet og opfindsomheden har altid luret i Knuds DNA.

Startede forlag Snart fik han job hos en bogforlægger på Vesterbro i København. Her gik det så strygende, at han sammen med Lis startede deres eget forlag i en lille lejlighed i Skindergade og dernæst til Vesterbrogade! De var først med nytænkning omkring udarbejdelse af store folieark til revisorer over hele landet.

Udviklingen gik stærkt, og snart kom undervisningsbøger ind i firmaet. Der blev udviklet bøger for de større klasser i matematik, fysik, kemi o.s.v..

Firmaet Malling Beck A/S blev efterhånden meget stort, så nyt kontordomicil måtte bygges i Albertslund.

Her sad Lis og styrede hele økonomien. Det var ikke det, Knud interesserede sig mest for. Derimod brugte han sin energi på at udtænkte nye ideer til salg og udvikling. Nye ideer fik han rigtig mange af hver eneste dag. Heldigvis var Lis meget god til at sortere i mængden, og rigtig mange blev en realitet og succesfyldt.

Købte Høvelsgård Sidst i halvtredserne købte Lis og Knud den nedslidte landejendom Høvelsgård i Ny Hammersholt.

Her startede de sammen med Lis' forældre en hønsefarm, som forældrene skulle passe. Da faren døde, måtte ideen med høns dog opgives, og Høvelsgårdens marker blev derfor udstykket til parcelhusgrunde og beboerkollektivet Sættedammen.

Sideløbende med opbygningen af firmaet havde Lis og Knud en meget stor interesse i lokalsamfundet. De moderniserede Høvelsgården ved en gennemgribende ombygning, hvor en af længerne blev indrettet med en stor koncertsal.

Arrangerede koncerter Her arrangerede Lis og Knud fine koncerter, med bl.a. musikere fra det kgl. Kapel, der anvendte koncertsalen til afprøvning af deres musik.

De mange tilhørere fik i pausen serveret vin og hjemmelavet leverpostej af Lis. Det blev et kæmpe aktiv for lokalbefolkningen, som flittigt benyttede sig af Lis og Knuds store gæstfrihed, hvor hjemmet var åbent for alle.

I 1971 tog en gruppe interesserede borgere ideen op med at etablere en Borgerforening med tidligere borgmester Valborg Sandberg som driftig formand.

En række kulturelle underudvalg blev etableret, og det skabte meget liv på Høvelsgård med alle de nye aktiviteter. Hvoraf kan nævnes bedegedemarked, Sankt Hans fester, fastelavnsfester, viseaftener, foredrag, litteraturgrupper, sangaftener, runde fødselsdage m.m. Koncertsalen blev i en periode også anvendt som kirkerum for sognet.

I 1971 var Knud med til at starte Brødeskovkoret sammen med Jørgen Sandberg som formand. Det blev ligeledes en kæmpe succes, takket være at koret kunne benytte Høvelsgården både som øvelokale og til koncerter.

Uden Lis og Knuds meget store interesse for menneskers trivsel, var området Ny Hammersholt, ja hele sognet Nr. Herlev, ikke blevet det kulturelle levested, som det blev gennem mange, mange år!

Kunstbegavede Knud og Lis var begge meget musikalsk- og kunstbegavede og underholdt gerne med viser og kunne begge male de fineste billeder.

Samtidig med alle aktiviteterne udlevede Knud sin helt store passion som havemand og skabte en vidunderlig park omkring søen "Sættedammen".

Indtil Lis og Knud flyttede på plejehjem. var Knud aktiv i haven, som han kaldte sin legeplads og glad og stolt åbnede for alle.

Aktive på plejehjem På plejehjemmet var Lis og Knud aktive lige til det sidste. Her deltog de i foredrag, koncerter og strikkeklubben, hvor Knud underholdt med sang og oplæsning.

Deres indsats har været unik. og vi er rigtig mange, der er Lis og Knud taknemmelige for deres store bidrag til et godt fællesskab!

Lis og Knud efterlader et stort tomrum, som bliver meget svært at udfylde.

Heldigvis efterlader de sig to døtre, som har arvet mange af forældrenes dejlige egenskaber. Men også svigersønner, børnebørn og oldebørn, som i den grad har fyldt Lis og Knuds liv med stor glæde og kærlighed.

Ære være Lis og Knuds minde

Judith og Lasse Herrguth

relaterede artikler

Se fotos: Skønheden er vores pejlemærke 29. maj 2017 kl. 06:02

Nyt liv: Visevenner genopliver viseklub 27. juni 2014 kl. 20:30