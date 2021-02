"Alle, der kendte Elinor, vil huske hende som hende med det velkomne smil, der altid havde tid, gerne hjalp og bakkede om dem, der havde det svært," skriver Hanne Kirkegaard i dette mindeord. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Mindeord: - Et stort frivilligt hjerte har draget sit sidste suk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeord: - Et stort frivilligt hjerte har draget sit sidste suk

Elinor Kirkegaard er død 85 år gammel

Hillerød - 26. februar 2021 kl. 07:15 Kontakt redaktionen

Et stort frivilligt hjerte har draget sit sidste suk.

Elinor Kirkegaard, der blev 85 år, var gennem hele sit liv i høj grad præget af højskole- og foreningslivet. Efter at have mødt sin mand Frede Kirkegaard på Ryslinge Højskole, flyttede de i 1958 som helt unge til Meløse, hvor de havde købt Kildemosegård, der blev rammen om en stor familie med fem børn.

Bevidst om vigtigheden i at tage del i et lille lokalsamfund, involverede Elinor sig sammen med sin mand i den lokale idrætsforening St. Lyngby If. Det var særligt gymnastikken, Elinors hjerte i starten bankede for. På en tid, hvor ikke alle havde bil og telefon, så var det Elinor, der hentede og bragte pianisten til gymnastikundervisningen - for musik skulle der til for at gå i takt og alle i familien blev opdraget til at idræt og bevægelse er vigtig.

Elinor dyrkede gymnastik, til hun var over 70 år. Hun hjalp ved og deltog i utallige opvisninger og landsstævner. Badminton blev senere dyrket på hygge- og turneringsniveau.

Selvom dåbsattesten sagde ét, så var Elinor altid frisk på nye udfordringer. Hun blev i en høj alder uddannet instruktør i den lokale krolfforening og gik her foran. Det at hjælpe var en selvfølge for Elinor, hun var chauffør i 30 år for dem, der ikke selv kunne komme til bankospil, hvor hun spillede trofast i 48 år, og hvor hun i øvrigt også hjalp med kaffe og ostemadder på Arresøhus. Hun fulgtes med dem, som synes, det var svært at komme i gang til krolf, og frem for alt så bakkede hun altid op. Når det lokale loppemarked havde brug for en frivillig, så var Elinor klar i kaffeteltet.

Elinors arbejdsliv fik mange glæde af. Hun startede som medhjælpende hustru på gården i Meløse, var en elsket dagplejemor i ti år og sluttede som pædagogmedhjælper i Kildehuset i Meløse, hvor hun arbejdede, til hun var over 70 år gammel.

Alle, der kendte Elinor, vil huske hende som hende med det velkomne smil, der altid havde tid, gerne hjalp og bakkede om dem, der havde det svært.

Elinor købte ny bil for en måned siden og havde glædet sig til at køre, når vejret blev bedre, men sådan skulle det ikke gå. Elinor fik ondt i ryggen, og det vidste sig at være knoglemarvskræft. Det blev til 14 dages indlæggelse først på Hillerød og Frederikssund hospitaler, og i den sidste uge på Herlev, hvor Elinor til sidst sov stille ind omgivet af familien.

Elinor fik en fantastisk hjælp og behandling, mens hun var indlagt, og det er familien meget taknemlig for.

Elinor efterlader sig mand, fem børn, ti børnebørn og ni oldebørn.

Bisættelsen har fundet sted.

På familiens vegne

Hanne Kirkegaard