Mindeord: En kreativ ildsjæl er gået bort

Givet så meget til Hillerød

Povl Fog-Petersen har givet så meget til Hillerød, at han fortjener at blive mindet, på trods af at han var et usædvanligt beskedent og samtidigt insisterende menneske, der virkeligt mente noget med kulturen i Hillerød.