Millionunderskud i hjemmeplejen koster leder jobbet

Hjemmeplejen i Hillerød Kommune har brugt 11 millioner kroner for meget, og en leder er sagt op. Først alt for sent blev kommunens ledelse opmærksom på overforbruget.

Hillerød - 31. januar 2020

Lederen af hjemmeplejen i Hillerød Kommune er blevet opsagt, efter der sidste år blev brugt 10,7 millioner kroner for meget på hjemmepleje.

Hjemmeplejen har et budget på cirka 100 millioner kroner, og merforbruget er primært sket på lønninger. Forvaltningens bud på de manglende millioner er dårlig økonomistyring, dårlig planlægning og manglende overblik over konsekvenser af de opgaver, der var sat i gang.

De dårlige nyheder fra hjemmeplejen var længe om at nå frem til kommunens ledelse.

Selv om der allerede i august var problemer med økonomien i hjemmeplejen, blev den øverste ledelse i Hillerød Kommune ikke orienteret, og først meget sent på året stod det klart for forvaltningen, at der ville være et så stort overforbrug i 2019. Byrådet blev først orienteret lige før jul.

- Årsagen til, at politikerne blev orienteret for sent er, at forvaltningen på et sent tidspunkt har opdaget, at der var et stort merforbrug, siger direktør i Hillerød Kommune, Vibeke Abel.

Det store overforbrug er også sket, selv om der var lagt en plan for at undgå nye budgetoverskridelser i hjemmeplejen, der i årevis har haft problemer med at få pengene til at række.

- Der er virkelig blevet lavet mange initiativer med fokus på, hvordan vi får økonomien til at balancere. Det så ud som om, der var kommet gennemslagskraft, og vi tænkte, at nu har vi knækket koden, men det viser sig, at der skal mere til, siger Vibeke Abel.

Det så pænt ud sidste år, frem til august, hvor der begyndte at mangle penge.

- Der er brugt flere penge på at løse opgaverne, end der var aftalt. Da det stod klart, blev der lavet en plan for at nedbringe det underskud til noget, man kunne håndtere. Men de planer er ikke ført ud i livet, siger Vibeke Abel.

Ifølge Vibeke Abel blev der i august opdaget en fejl i registreringen af en borger, som kan forklare en mindre del af merforbruget på cirka 500.000 kroner.

- Vi har nu gennemgået alle regninger, og er ved at undersøge, om der er sket flere af den type fejl, siger hun.

Kommunens afdelingschef Hella Obel har nu overtaget ledelsen af både hjemmeplejen og sygeplejen. Indtil der er ansat en ny leder, skal hun fungere som daglig leder. Desuden skal hun sammen med et hold af økonomer få styr på økonomien i hjemmeplejen.

- Det er virkelig beklageligt, at der er kommet et merforbrug. Det vi skal sikre er, at vi får en drift, der kan overholde budgettet i de kommende år. Vi skal finde ud af, hvor det er, man bruger flere penge, end det, man havde regnet med, siger Vibeke Abel.

Hun understreger, at Hillerød Kommunes hjemmepleje ikke har problemer i forhold til kvaliteten.

- Vi har en hjemmepleje, som er utrolig velfungerende, og vi har nogle medarbejdere, som gør en rigtig stor indsats. Der er ikke nogen, der ikke har gjort det de skulle, i forhold til at passe godt på borgerne, siger hun.

