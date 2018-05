Hillerød Kommune planlægger at udvide sundhedshuset, og udvidelsen skal blandt andet gøre plads til et kommunalt ejet lægehus.

Millionstøtte til kommunalt lægehus

Hillerød - 09. maj 2018

Der er 12 millioner kroner på vej til Hillerød fra sundhedsministeriet. Pengene kommer fra en pulje på 200 millioner kroner, og skal bruges til at etablere en lægepraksis med plads til flere læger i Sundhedscentret på Milnersvej. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi vil gerne skabe gode forhold for, at lægerne stadig vil arbejde hos os og samarbejde med os. Derfor søgte vi om at få penge til at udvikle sådan et samarbejde inden for rammerne af Sundhedscentret, siger borgmester Kirsten Jensen (S) til Frederiksborg Amts Avis.

Lægehuset vil få plads til cirka fire læger, og praktiserende læger vil kunne leje sig ind og drive deres praksis i lægehuset. En del af de 12 millioner kroner gives til nyt udstyr.

Støtten fra regeringen kommer kort tid efter, at det stod klart, at Hillerød Kommune skal finde op til 90 millioner kroner til at udvide kommunens nybyggede sundhedscenter. Det er nemlig ikke stort nok.

De 12 millioner kroner fra Sundhedsministeriet gør dog ikke opgaven mere overskuelig, oplyser sundhedschef i Hillerød Kommune, Hella Obel.

I forslaget til en udvidelse af Sundhedscentret er der nemlig ikke tegnet en lægeklinik ind - det kommer oveni projektet.

- Det betyder ikke, at vi kan trække de 12 millioner kroner fra projektet. Men det betyder, at vi kan gøre det endnu bedre i forhold til de behov, vi har, men også til at vi kan højne fagligheden ved at have en lægeklinik i huset, og dele de faciliteter der er, siger Hella Obel, som er rigtig glad for støtten.

- Det er rigtig dejligt, for vi har et sundhedscenter, som har potentiale til at kunne løfte sig endnu højere i forhold til at løfte opgaven i det nære sundhedsvæsen, siger hun.

Inden ansøgningen til Sundhedsministeriet blev sendt afsted, forhørte Hillerød Kommune sig hos de praktiserende læger i byen, om de kunne være interesseret i at rykke ind i et kommunalt lægehus.

- Der var flere der sagde, at det lyder superspændende, og det kunne de godt være interesserede i, siger Helle Obel.

Kirsten Jensen er glad for, at Hillerød har fået del i millionerne fra regeringen.

- Det er fantastisk, at vi har fået støtte. Vi skal kunne mere og mere i kommunen og borgerne skal i højere og højere grad få hjælp hos deres praktiserende læge i stedet for på hospitalet. Støtten gør, at vi nu kan være med til at udvikle den del af sundhedsvæsenet, som borgerne fremover komme til at møde, siger Kirsten Jensen, som ikke er i tvivl om, hvilken retning udviklingen går.

- Det nye hospital vi får, er indrettet til omkring 300.000 borgere, men vil få et større optag, for der kommer flere borgere. Og det betyder kun en ting: Det bliver mere at lave hos lægerne og de andre sundhedsfaglige, siger hun og nævner en situation, hvor man i fremtiden vil kunne behandle patienten enten hos den praktiserende læge eller i sundhedscentret.

- Hvis man i et stykke tid ikke har spist rigtig og drukket rigtig, skal man i dag på hospitalet for at få drop. Sådan en ting vil jeg kunne forestille mig, at man kan klare her i kommunen. Den primære del af sundhedsvæsenet kommer til at tage mere, og hospitalerne bliver så meget effektive inden for det højt specialiserede område, siger hun.

Hvis politikerne i Hillerød Byråd beslutter at bruge de cirka 90 millioner kroner til udvidelsen af sundhedshuset, vil lægehuset indgå i projektet, og dermed vil det hele kunne stå klar i 2022, oplyser Hella Obel.