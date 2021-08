Hillerød Kommune har blandt andet brugt penge på bålhytter i dagtilbud, håndvaske i skoler, værnemidler og masser af rengøring. Arkiv- foto: Mdt

Send til din ven. X Artiklen: Millionerne er rullet ud af kommunekassen under pandemien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Millionerne er rullet ud af kommunekassen under pandemien

Hillerød Kommune har haft ekstraudgifter til coronahåndtering for omkring 20 kroner i 2021, viser ny beregning

Hillerød - 26. august 2021 kl. 03:43 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Coronakrisen fortsætter med at trække tænder ud af kommunens budget.

For den har i løbet af første halvår 2021 kostet kommunen omkring 20 millioner kroner, viser en status, som Økonomiudvalget debatterede på sit møde i onsdags.

Hillerød Kommune havde allerede afsat omkring 13 millioner kroner til ekstra håndvaske, overdækning af legepladser, ekstra rengøring og andre coronaudgifter. Men onsdag måtte politikerne så nikke ja til at afsætte yderligere 8,5 millioner kroner til coronarelaterede udgifter i 2021.

"Der bliver ved med at være ret store udgifter til håndteringen af Covid-19. Vi mener stadig, det er vigtigt at passe på, og vi har stadig udgifter til noget ekstra rengøring. Samtidig har vi investeret i, at eleverne på skolerne kan få vasket deres hænder noget mere," siger borgmester Kirsten Jensen (S).

Værnemidler og rengøring Pengene er blandt andet gået til vikarudgifter og ekstra personale, masser af rengøring, tests og værnemidler. Der skulle både købes rigeligt ind af masker, handsker, kitler og spritklude til at tørre overflader og håndtag af med. Samtidig har kommunen fået færre penge i kassen for manglende forældrebetaling inden for HFO og dagtilbud - også med et fald i salg af pladser, egenbetaling for musikskolen og manglende salgsindtægter i Grønnegadecentret.

KL i forhandlinger Hillerød Kommunen noterer alle de udgifter, som er relateret til Covid-19, og sender dem til Kommunernes Landsforening, som så kan bruge det i forhandlinger med staten om refusion.

"Der er udsigt til, at KL vil tale om de faktiske udgifter i kommunerne i forhold til den næste økonomiaftale. Så det her er en midtvejsstatus fra os," siger Kirsten Jensen.

Kommunerne blev kompenseret af staten for coronarelaterede udgifter for i alt 0,9 milliarder kroner i 1. kvartal, hvoraf Hillerød Kommunes andel svarer til cirka 7,8 millioner kroner. Forvaltningen skriver i sagsfremstillingen, at der ikke forventes yderligere kompensation for indeværende år.

Håber på færre udgifter Borgmesteren håber nu, at kommunen kan bruge færre penge på corona-tiltag i resten af året.

"Vi regner med, at nogle af udgifterne falder, men det kommer jo an på, om pandemien stopper. For udgifterne er jo knyttet til pandemien og til, om vi overholder de anbefalinger, vi får fra de statslige myndigheder. Og vi vil overholde de regler, vi skal som kommune, for at passe godt på borgerne. Så jeg håber bare, at det ikke blusser op igen," siger hun.