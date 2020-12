Se billedserie Multiparken kommer til at være i to etager. Hver container får sin egen funktion, men nogle af containerne bliver i dobbelt størrelse.

Send til din ven. X Artiklen: Millioner til ny multipark: Nu kan vi trykke på startknappen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Millioner til ny multipark: Nu kan vi trykke på startknappen

Hillerød - 11. december 2020 kl. 09:04 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Begejstringen for Street Labs vision om en multipark bestående af brugte skibscontainere i Hillerød er endnu engang blevet omsat til en milliondonation.

Læs også: Levuk skal drive køkken i multipark

Trygfonden støtter projektet med to millioner kroner, og dermed har Street Lab i år indsamlet 7 millioner kroner - nok til, at bygningen med sikkerhed bliver til noget.

- Vi er rigtig, rigtig glade. Vi var afhængige af de her penge for at kunne trykke på startknappen. Nu går vores ingeniør og arkitekt ind og regner på, hvad vi konkret kan få af bygning. Det betyder, at den kommende multipark bliver til noget, bygningen bliver til noget, siger formand og leder af Street Lab, Søren Lerche.

Drømmer om 16 millioner Med syv millioner kroner kan multiparken få det, Søren Lerche kalder 'en rimelig okay bygning'. Konstruktionen med de forskellige containere gør dog, at de til hver en tid kan opgradere ved at indrette flere containere, hvis der skulle komme flere penge til projektet.

- Vi bygger ud fra de penge, vi har nu, men det fleksible i den her containerbygning er jo, at vi kan have ufærdige containere som byggeklodser. Så kan vi søge penge specifikt til hver enkelt container, til dele af bygningen eller til udearealerne, siger Søren Lerche.

Han drømmer om at samle helt op til 16 millioner kroner sammen for at få indfriet alle ønsker til bygningen og udearealerne.

Bliver kun i to etager En af de fonde, Street Lab stadig er i dialog med, er Lokale- og Anlægsfonden. De har faktisk været medvirkende til, at projektet har ændret en smule form. Det bliver nu kun i to etager, til gengæld bliver nogle af containerne i dobbelt størrelse.

- Vi er gået over til at have nogle containere, der bliver lagt sammen, så vi får nogle større rum. En container er kun to en halv meter i bredden, så det er ikke optimalt til undervisning, motion eller caférum, siger Søren Lerche.

Der bliver nu to rum af 60 kvadratmeter og en café i to etager med i alt 180 kvadratmeter. Resten bliver normal containerstørrelse på 30 kvadratmeter, der kommer til at indeholde blandt andet lydstudiet, toiletter, tekniske rum og kontor. Hver får sin funktion.

Maksimal støtte

Det er på bare et år, at Street Lab har fået samlet de syv millioner kroner sammen. Hillerød Kommune har givet de fire, mens flere mindre fonde også har givet deres besyv med. Både Trygfonden og Sallingfonden har givet det højeste beløb, der kan søges om, ligesom en RFO-Fonden under 3F Frederiksborg nedlagde sig selv og tømte kassen ud i hænderne på Søren Lerche. Opbakningen vækker naturligt en stor glæde.

- Det er virkelig fantastisk. Selv mindre fonde bidrager med så meget, som de overhovedet kan. Det er maksimale beløb, der bliver givet.

Omdannelsen af den første container til et musiklokale og lydstudie går i gang i starten af januar i samarbejde med elever fra Hillerød Tekniske Skole på Milnersvej. Planen er, at containerbygningen vil stå klar til efteråret 2021.

relaterede artikler

14 nedslag i Hillerøds nye budget 14. september 2020 kl. 12:04

Fond lukker og giver alt til Street-Lab 31. juli 2020 kl. 17:33