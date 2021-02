Millioner til cykelsti på Overdrevsvejen

En cykelsti til 12 millioner kroner langs Overdrevsvejen i Hillerød er nu rykket endnu et skridt tættere på at blive til virkelighed.

Det var tilbage i december, at regeringen sammen med SF, Enhedslisten og Radikale Venstre tog cykelstiprojektet på Overdrevsvejen med i en ny aftale om grøn vejtransport, og nu er aftalepartierne klar til at udmønte midlerne til Overdrevsvejen og 19 andre konkrete cykelprojekter på statsvejene rundt omkring i landet.

"520 millioner kroner øremærket til cykelprojekter er et stort skridt i den rigtige retning mod at fremme den grønne mobilitet i Danmark. Vi er enige om, at midlerne skal gå til cykelprojekter, der er med til at gøre det mere attraktivt at tage cyklen, eksempelvis skal der være bedre adgang til den kollektive trafik med sikre og gode cykelstier," udtaler han i pressemeddelelsen.