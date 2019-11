Selvom kommunen nu vil arbejde på at forbedre fremkommeligheden i Hillerød, bliver bilkøerne ikke fortid. Foto: Allan Nørregaard

Millioner skal få trafikken til at glide

Hillerød - 25. november 2019 kl. 04:09 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der sættes næste år 7,5 millioner kroner til at forbedre fremkommeligheden i Hillerød og gøre trafikkøerne kortere. Men man kan ikke komme køerne i midtbyen helt til livs, slår udvalgsformand fast. Trafikpropper og lange køer kan man let havne i, hvis man kører gennem Hillerød i myldretiden. Men nu vil Hillerød Kommune gøre noget for at forbedre fremkommeligheden, og Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget får i første omgang 7,5 millioner kroner til at forsøge at få trafikken til at glide bedre.

- Vi prøver at gøre de ting, hvor vi får mest fremkommelighed for pengene. Vi kommer til at arbejde meget med flow, og det er klart, at der ikke er penge til at begynde at lave nye svingbaner og veje, men vi kommer til at justere på blandt andet lyskryds, så der bliver skabt et bedre flow, siger Dan Riise (V), der er formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget.

Derudover vil kommunen også hurtigst muligt lave en shunt - en ekstra frakørsel - fra motorvejens forlængelse ved Peder Oxes Allé, se nærmere på, om rundkørslen på Herredsvejen kan indrettes bedre, og om der skal laves en højresvingsbane i krydset ved Roskildevej og Lyngevej.

- Det vigtigste er, at vi prøver at gøre noget for de mennesker, hvis travle hverdag med arbejde, aflevere børn i institutioner og skole, indkøb og fritidsaktiviteter skal hænge sammen. En af de måder, hvor vi kan gøre deres hverdag en lille smule nemmere, er ved at gøre det kvikkere at komme gennem byen, siger Dan Riise, der dog allerede nu kan love, at Hillerød ikke kommer den massive myldretidstrafik og de problemer, der følger med, til livs.

- Vi kommer ikke køerne til livs, men forhåbentlig kan vi gøre det lidt bedre, så man ikke helt opgiver at komme gennem byen.

Flere op på cyklen Ifølge borgmester Kirsten Jensen (S) er det vigtigt for Hillerød Kommune at forsøge at gøre det lettere at komme gennem Hillerød i trafikken.

- Det bliver fantastisk, og forhåbentlig vil folk glæde sig over tiltagene, siger borgmesteren, der dog godt kan frygte, at antallet af biler på vejen vokser i takt med, at Hillerød Kommune skruer på lyssignaler og andre ting for at øge fremkommeligheden.

- Mens vi laver de her forbedringer, kan der jo være mange, der beslutter sig for at købe en bil selv, så derfor er det hele tiden et pres i retning af højere trængsel. Men vi håber, at det, vi gør, alligevel vil blive oplevet som forbedringer, siger hun.

Derudover sætter kommunen også fokus på cykelstierne i håb om, at flere vil tage cyklen.

- Vi vil se på, hvordan vi kan få cykelstier af en kaliber, som gør, at der er endnu flere, som vil bruge cyklen på korte ture eller køre op til stationen - og den kommende station i Favrholm - og stå på toget. Der er jo alternativer til bilen, og dem skal vi selvfølgelig også gøre attraktive, siger hun.

Udover de 7,5 millioner kroner, som skal bruges på fremkommelighed næste år, er der i 2021 afsat yderligere 7 millioner kroner til arbejdet.

