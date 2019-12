Se billedserie 23-årige Kasper Juul elsker at kaste sig ud i og investere i nye projekter. Det har indtil videre givet ham millioner på bankkontoen, men penge er ikke alt, har han erfaret. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Millioner har ikke gjort Kasper lykkelig

Hillerød - 18. december 2019 kl. 05:04 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden Kasper Juul gik i 5. klasse, har han vidst, at han ville være iværksætter. Men da han sidste år solgte sin virksomhed LeasingXperten til Forza Leasing for et millionbeløb, glemte han at nyde succesen.

- Jeg har altid drømt om at starte en forretning, skabe arbejdspladser, omsætte for rigtig mange millioner og så sælge den. Det prøvede jeg, og i stedet for at nyde det, så jagtede jeg straks nye mål. Så åbnede jeg en restaurant, og jeg havde ikke rigtig mig selv med i processen, fordi jeg blev ved med at rykke målsætningerne. Det skulle være større og vildere, fortæller Kasper Juul.

På det tidspunkt blev han kontaktet af TV2, der spurgte, om han var interesseret i at være med i et program, der skulle handle om penge og lykke. I programmet »Rend mig i Rigdommen«, der nu kan ses på TV2 Play, følger man tre unge iværksættere, der alle har masser af penge, men som kæmper med afsavn af forskellig slags. For er penge nødvendigvis lig med lykke?

- Det ville jeg gerne være med til at komme med mit syn på. For mig har det altid handlet om at tjene mange penge, og når man så har gjort det, så ændrer det faktisk ingenting, andet end at man måske har et større forbrug, siger Kasper Juul.

Den 23-årige Hillerød-dreng skød i sommer penge i restaurant Udsigten på Torvet, men eventyret blev for hans vedkommende kort, og han er nu blevet købt ud og er videre med det helt nyt projekt, onlinevirksomheden SimplyPoster, der sælger plakater. Det er vigtigt for Kasper Juul at blive ved med at kaste sig ud i projekter, for trods millionærstatus kan han ikke bare læne sig tilbage og holde op med at arbejde.

- Jeg lever i nuet, så jeg tjener mange penge, men jeg bruger også mange penge. Jeg har arbejdet hårdt, men jeg ville ikke bare kunne ligge på den lade side, for så ville pengene være brugt op. Så mange penge har jeg heller ikke, så jeg reinvesterer og finder på nye projekter løbende. Jeg elsker at finde på nye projekter og få dem ud over stepperne, siger Kasper Juul, der blandt andet har investeret i kunstneren Martin Brachér.

For Kasper Juul er det vigtigt at vise især den yngre del af befolkningen, at rigdom og berømmelse ikke er alt.

- Man skal huske at have sig selv med. Man sætter sig en masse mål, og det gør unge mennesker også i dag, men hvis man bliver ved med at rykke de mål, så når man aldrig at nyde succeserne og fejre noget som helst. Jeg tror ikke, det er sundt at være i overhalingsbanen hele tiden, fortæller Kasper Juul, der selv har tænkt over sit liv i forbindelse med at være med i programmet.

- Der er helt sikkert nogle ting, jeg skal gøre om, og jeg har faktisk allerede lagt nogle ting om i mit liv. Det med at se sine venner og sin familie og kæreste har jeg været sindssygt dårlig til at prioritere. Det har meget handlet om Kasper Juul. Det er fordi, jeg føler, at jeg lever i en boble med min forretning. Det er det første, jeg tænker på om morgenen, når jeg står op, og det er det sidste, jeg tænker på, når jeg går i seng. Man glemmer omverdenen, fortæller Kasper Juul, der for første gang i flere år fornylig tog på ferie.

- Jeg startede LeasingXperten, da jeg var 19-20 år, og så blev jeg voksen samtidig med, at firmaet også voksede. Det blev sådan en stor del af mig. Da jeg solgte det, gjorde jeg jo egentlig det, jeg altid har villet, men jeg nåede slet ikke at tænke over det. Man skal stoppe op engang imellem og trække vejret. Jeg har holdt fri i en hel måned i oktober, hvor jeg bare spillede fodbold, så mine venner og kæreste og trænede, fortæller han.

Kasper Juul har gennemført 10. klasse, men droppede efterfølgende ud af både handelsskolen og gymnasiet og kastede sig ud i iværksætterdrømmen. Og det liv har betydet mange fravalg.

- Jeg kan tydeligt huske, da mine venner gik i gymnasiet og tog til fester og rejste, og jeg selv sad derhjemme og arbejdede på en eller anden webshop. Man skal huske, at der er langt mellem succeserne, og der er 10 fiaskoer og så én succes og så 10 fiaskoer igen. Det lærer man også af, og jeg har sovet så dårligt mange gange, fortæller Kasper Juul.

Den nylige ferie blev brugt til at beslutte at kaste sig ud i en onlineforretning.

- Jeg har hele tiden vidst, at mit næste hovedprojekt, som jeg skulle lægge al min energi i, skulle være online, fordi jeg er træt af 9-17. Jeg har lært af mine sidste projekter, som er gået godt, at motivationen dør for mig, når der ikke er flere udfordringer. I LeasingXperten var det begrænset, hvor meget jeg kunne udvikle det. Plakater er noget, som alle skal bruge i hele verden, og det er meget skalerbart. Jeg skal prøve at drive forretning uden for landets grænser, fortæller Kasper Juul.

Programmet »Rend mig i rigdommen« kan ses lige nu på TV2 Play.