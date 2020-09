Retten i Hillerød fandt den 45-årige mand skyldig, selvom han selv nægtede sig skyldig. Han erkendte dog, at han havde indberettet tilfældige tal. Foto: Hans Jørgen Johansen

Millionbøde og fængselsstraf for svindel

Hillerød - 02. september 2020

En 45-årig mand skal bag tremmer, efter han er blevet dømt til ni måneders fængsel for momssvindel og skatteunddragelse for op mod en million kroner. Manden er desuden blevet idømt en bøde på en million og 50.000 kroner. Det fremgår af dombogen.

Manden var tiltalt for momsunddragelse af særlig grov karakter ved at have givet urigtige oplysninger om moms i sine virksomhedsregnskaber fra 2011 til 2013, så statskassen blev snydt for 714.000 kroner i moms. Manden var desuden tiltalt for at have sat sin skattepligtige indkomst for lavt, så han på den måde havde betalt knap 350.000 kroner for lidt i skat. Den 45-årige nægtede sig skyldig i anklagerne.

Da sagen var for Retten i Hillerød kom det frem, at mandens ekskæreste, som han drev virksomheden sammen med, tidligere er blevet idømt en bøde på over en halv million kroner for momsunddragelse og ikke at have opgivet korrekt skat i tre år. Hun blev taget under konkursbehandling i 2016, og i retten forklarede hun, at hun havde tiltro til, at den 45-årige mand tog sig af regnskaberne.

»Hun har aldrig været selvstændig før, og fordi han havde, gik hun ud fra, at han havde styr på det,« fremgår det af dombogen om kvindens forklaring.

Manden forklarede, at han drev virksomheden sammen med sin ekskæreste, men at hun var syg af bulimi og anoreksi. Han havde svært ved at finde overskud til at lave regnskab.

»Han var meget psykisk nede og havde ikke overskud, fordi han arbejdede om natten og blev truet på livet. Bare det at sende fakturaer var nok arbejde, og da han kom til sidst på måneden og skulle finde en revisor, var der ikke mere overskud,« står der i dombogen om mandens forklaring, hvor han forklarede, at han ikke havde intentioner om at snyde med skat eller moms.

Manden forklarede desuden politiet under afhøringer, at han stod for driften af selskabet og indberetning af skat og moms, men det sagde han for at dække over ekskæresten, lød hans forklaring i retten.

»Han sagde det, fordi T. (navn udeladt, red.) var syg og sød ved hans børn. Han ville tage ansvaret for hende, hvis der skulle køres en straffesag. Det var noget, de havde aftalt på forhånd,« fremgår det af dombogen.

I retten indrømmede manden desuden, at han havde indberettet nogle tilfældige tal, men han fastholdt, at det ikke var for at snyde.

Domsmandsretten var dog ikke i tvivl, da der skulle afsiges dom. Manden blev kendt skyldig. Retten lagde blandt andet til grund, at den 45-årige var klar over, at han ikke indberettede moms korrekt.

»Selvom tiltalte har forklaret, at han ikke havde til hensigt at snyde med moms, men ikke havde overskuddet til at foretage de korrekte indberetninger, finder retten, at tiltalte ved gennem en lang periode at have undladt at foretage korrekte indberetninger må have anset det som overvejende sandsynligt, at han herved unddrog statskassen afgift,« lød rettens begrundelse.

Strafudmålingen blev fastsat ud fra beløbenes størrelse samt den årrække, unddragelsen af moms og skat foregik i. Seks ud af de ni måneders fængsel, som manden blev idømt, er dog betinget, og det betyder, at den 45-årige ikke skal afsone de seks måneders fængsel, hvis han ikke begår noget strafbart inden for et år. Manden blev udover bøden på en million kroner også dømt til at tilbagebetale 714.000 kroner til skat.