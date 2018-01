Se billedserie Mille Wettendorff Dyring og Tilde Højrup Jensen fra 1.A på HTX er nomineret i en landsdækkende skolekonkurrence for deres video om kærestevold. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Mille og Tilde siger stop til kærestevold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mille og Tilde siger stop til kærestevold

Hillerød - 24. januar 2018 kl. 08:34 Af Camilla Fræhr Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At være kærester er noget, som mange forbinder med kærlighed og forelskelse. Men for nogen vil lykken vare kort og kærligheden og forelskelsen briste hurtigt. Kærestevold er ikke kun at blive slået. Når man ikke længere selv er herre over, hvad man vil have på af tøj og makeup eller selv kan vælge, hvilke venner man har, så er det et tegn på psykisk vold.

Veninderne 17-årige Mille Wettendorff Dyring og 16-årige Tilde Højrup Jensen har sat grænsen allerede ved kontrol. De er netop blevet nomineret for deres kortfilm i en landsdækkende skolekonkurrence, hvor veninderne er blandt de fire bedste ud af 83 bidrag. Konkurrencen sætter fokus på kærestevold og giver deltagerne mulighed for at vinde 5000 kroner til klassen.

Pigernes video har fokus på kærestevold og den kontrol, man kan være underlagt. I videoen ser man, hvordan en deprimeret og kontrolleret Mille Wettendorff Dyring står overfor en række valg i forhold til tøj, makeup og mad, hvor hun føler sig nødt til at vælge den tykke striktrøje, fravælge makeup og søde sager. Kærestens stemme dominerer hendes tanker, humør og ageren i en voiceover. Men Mille Wettendorff Dyring siger stop og spoler filmen tilbage. Hun har fået nok.

Hun vælger nu i stedet en fin T-shirt med V-udskæring, en flot lyserød læbestift og spiser en stor chokolade muffin. Hun gør, hvad hun vil, men vigtigst af alt, så smiler hun og stråler af livsglæde.

- Det er ikke et emne, jeg normalt tænker over. Jeg tror ikke, folk tager det så seriøst, fordi det udadtil kan virke som almindelige kæresteproblemer og være noget, man ikke skal blande sig i, siger Mille Wettendorff Dyring, inden hun bliver afbrudt af Tilde Højrup Jensen:

- Det er et tabu. Man snakker nok først om det, når man er nået virkelig langt ud, siger Tilde Højrup Jensen.

Derfor er det også vigtigt, ifølge pigernes klasselærer, Carsten Lundh, at der er fokus på problemet - også som pårørende.

- Som gymnasieelever er det her, de starter deres første voksne forhold. Derfor er det vigtigt, at de er rustet godt på. Venner er vigtige, fordi de kan gribe ind og sige noget, hvor andre ikke gør. Man ville som forælder ønske, at man kunne vælge sine børns kærester, men de skal jo selv have lov, siger Carsten Lundh.

Heldigvis har hverken Mille Wettendorff Dyring eller Tilde Højrup Jensen oplevet kærestevold, men de har alligevel formået at lave en video, som belyser emnet godt. Carsten Lundh er i hvert fald begejstret for videoen, som nu har 275 visninger på Youtube.

- Pigernes video gav mig et smil på læben, og det var den, jeg bedst kunne huske. Dem, jeg husker dagen efter, er dem, hvor jeg tænker, at den holder i det lange løb, siger Carsten Lundh, som tidligere har arbejdet som Art Director i reklamebranchen.

Den 5. februar bliver spændingen udløst. Dommerkomitéen består af minister for ligestilling, Karen Ellemann, generalsekretær for Bryd Tavsheden, Isabella Wedendahl, formand for Det Kriminalpræventive Råd, Henrik Dam, skuespiller og filminstruktør, Charlotte Sachs og debutforfatter, Sebastian Bune.