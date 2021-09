Det bliver fremover lettere at sikre beviser mod virksomheder og byggerier, der støjer og sviner mere, end det er tilladt. Arkivfoto: Kenn Thomsen

Miljøvagt skal sikre beviser for støj, støv og møg

Kommunen får en ekstern miljøvagt, der døgnet rundt er klar til at rykke ud på henvendelser om eksempelvis støj-, -lugt og støvgener fra virksomheder og byggepladser og sikre beviser til eventuelle retssager

Hillerød - 17. september 2021

Det skal være lettere for kommunen at håndtere støj, støv og svineri fra byggepladser og virksomheder. Derfor er der på budget 2022-2025 afsat midler til at etablere en ordning med en fast miljødøgnvagt. Døgnvagten skal kunne rykke ud, når borgere har henvendelser udenfor kommunens åbningstider, for at indsamle beviser, der kan holde i en eventuel retssag. Hidtil har borgere mange gange selv indsamlet beviser i form af lyd og billeder, men de holder ikke i retten. Beviserne bliver ifølge Louise Colding Sørensen (S), udvalgsformand i Natur, Miljø og Klimaudvalget, nødt til at være stærke.

"Døgnvagten kan lave målinger, der er mere valide end borgernes. Miljølovgivningen er ret skrap, og det kræver mere end borgernes egne beviser at kunne bevise ulovligheder i retten. Beviserne skal være skudsikre. Vi tror på borgerne, men der skal bare mere til. En borgers lydoptagelser af støj dur ikke, og det er ikke til at afgøre ud fra et billede af støv på en bil, hvor støvet den egentlig er. Uden valide målinger har vi ingen muligheder," siger hun.

Støjer efter fyraften Årsagen til, at døgnvagten kommer på budgettet netop nu, er simpel. Der kommer flere henvendelser, og flere af dem kommer udenfor kommunens åbningstider. Det fik Louise Colding Sørensen til at undre sig:

"Jeg tænkte, det var mærkeligt, at de ofte ringede fredag eftermiddag. Det har fået os i udvalget til at tænke, at der måske er nogen, der spekulerer i at vente med at støje og støve til udenfor vores åbningstid. Det er vores sørgelige erfaring, at der er nogen, der prøver at snige sig udenom reglerne," siger hun.

Hun understreger samtidig, at der, trods stigningen i antallet af henvendelser fra borgerne, kun er tale om en meget lille gruppe virksomheder, der ikke følger reglerne. Hun ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvilke virksomheder og episoder, der er tale om.

Dialog frem for påbud Forvaltningens første skridt, når de får henvendelser om om gener, er altid vejledning og samtaler med virksomheden. Louise Colding Sørensen fortæller, at forvaltningen så vidt muligt arbejder med dialog frem for påbud.

"Men når der er situationer, der virkelig spidser til, og det ikke er muligt at få virksomhederne til at følge loven, skrides der ind. Det er borgernes retsfølelse, det handler om," siger hun.

Når medlemmer af Natur, Miljø og Klimaudvalget har fået henvendelser fra borgere i weekender og om aftenen, har de hidtil forsøgt at få fat på en medarbejder, der kunne tage ud for at undersøge og dokumentere, hvad der foregår. Som regel har det bare først været muligt at rykke ud om mandagen, hvor problemerne ikke er til stede længere.

"I enkelte sager har vi sat døgnvagter ind ved virksomheder, vi har fået mange henvendelser om, men der er brug for, at vi får en permanent løsning. Forhåbentlig kan det også få en forebyggende effekt og få folk til at sætte sig bedre ind i reglerne og tænke sig om en ekstra gang," siger hun.

Undersøger muligheder Der er i budgettet budgetteret med, at døgnvagten kommer til at rykke ud 30 gange om året. Prisen lyder på 263.000 kroner i 2022 og 350.000 kroner om året i 2023-2025. Skal døgnvagten oftere ud end 30 gange, bliver det dyrere, mens det bliver billigere, hvis vagten rykker ud knap så tit. Døgnvagtens nummer kommer til at være tilgængeligt på kommunens hjemmeside, men Louise Colding Sørensen tror ikke, det får borgerne til at ringe ind med småting:

"Jeg håber jo, at miljøvagten bliver helt overflødig, og jeg har svært ved at tro, at folk kommer til at misbruge ordningen. Jeg går også ud fra, at miljøvagten kan se, om det problem, en borger ringer med, er et problem, de skal tage sig af."

Mens miljøvagten i første omgang skal sikre beviser til en eventuel retssag, er forvaltningen ved at undersøge, om det er muligt at uddelegere myndighedsansvaret fra kommunen til miljøvagten, så de er i stand til at skride ind med påbud.

"Der kan blive brug for at give akut påbud til en virksomhed, men vi er i tvivl om, hvorvidt det kan lade sig gøre at uddelegere ansvaret rent juridisk," siger Louise Colding Sørensen.

Det forventes, at miljøvagten er klar i begyndelsen af 2022.