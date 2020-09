Se billedserie På en god dag kan Mik Breuning tegne én side. Han tegnede som ung, men ellers først nu, hvor han er oppe i årene. Foto: Allan Nørregaard

Mik tegner sine egne eventyr

68-årige Mik Breuning har altid været bidt af tegneserier og eventyr, og i en sen alder har han selv kastet sig over at skabe dem.

Hillerød - 27. september 2020 kl. 16:11 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Mik Breuning var bare seks år gammel, da han blev indviet i en verden af eventyr, som han stadig dyrker her 62 år senere.

Dagen står stadig lysende klart for ham. For første gang inviterede hans far ham med ned i kælderen, hvor han blev givet fuld adgang til en paraderække af tegneseriehæfter. Her var Illustrerede Klassikere, Lucky Luke og alle de blade, han hidtil ikke havde fået lov at læse i, men havde skulet misundeligt til, når de var i hænderne på hans ældre bror. Så snart han trådte ind i hulen, blev han ramt for livet.

Siden har Mik Breuning brugt timer og atter timer på at grave sig ned i film, tegneserier og bøger - alt hvad der smagte af eventyr. Og i en relativt sen alder har han selv kastet sig over at tegne to såkaldte 'graphic novels', der er blevet udgivet på Forlaget Fabel.

- Jeg synes, det er smaddersjovt at tegne. Det er fantastisk, hvad der kan komme ud af et hvidt papir og en tusch. Og jeg har flere historier på bedding, siger han.

Det sidste trip Hans nyeste tegneserie er en sammenhængende fortælling i novellelængde med navnet 'sidste trip'. Den handler om en narkoman, der får en sidste chance for at komme ud af sit mareridt, og i både tekst og tegning er den fyldt med film- og litteraturreferencer.

Tidligere har han fået udgivet 'Rosen og Tornen' om Kaptajn Torn, der er naiv og bange, men gør, hvad der skal gøres. En rigtig helt.

Mik Breuning begynder med at få sin hovedhistorie på plads, men laver sjældent et manus. Det kommer til ham, mens han tegner. Der er også god tid til at finde på undervejs, for at skabe tegneserier lader sig ikke gøre i et snuptag.

- På en god dag kan man tegne en side om dagen. Jeg prøver at gøre det til et arbejde, men der er så mange fristelser. Jeg har også en dejlig have. Men jeg begynder hver dag med at tegne, og jeg kan også godt sidde igen om aftenen, siger han.

Maler, synger, tegner Egentlig har Mik Breuning kredset om den varme grød i mange år fortæller han, for som lille tegnede han også. Dengang fik han sin mor til at skrive taleboblerne. Siden har det heller ikke skortet på de kreative udfoldelser. I Hillerød er han kendt som bassist og sanger i Rainy Days Bluesband, der ofte spiller i Café Slotsbio, hvor han også er frivillig som filmbooker. Han har også malet oliemalerier i mange år.

Men først efter han stoppede som folkeskolelærer efter 30 'hårde, men skideskægge' år som underviser i dansk, historie og billedkunst blandt andet på 10.klasseskolen i Hillerød, har han igen fattet tusch og papir.

- Man kan altid ærgre sig over ting, man ikke har gjort. Jeg har åbenbart ikke været parat. Men da det viste sig, at det sagtens kan lade sig gøre, fik jeg blod på tanden, fortæller han.

De gamle klassikere Interessen for tegneserier og eventyr har han aldrig sluppet. Det vidner hans herreværelse og kontor i hjemmet i Hillerød om. Reolerne er fyldte med blade, Mik Breuning har erhvervet sig gennem årene. Han har troligt besøgt butikkerne Faraos Cigarer og Fantask i København i jagten på nye udgivelser, og lige så vel som at han stadig følger med og taler om den kommende Batman-film, den eneste superhelt han er faldet for, så bladrer han også stadig i de gamle hæfter, han fik givet af sin far dengang.

På væggene hænger filmplakater fra alverdens cowboyfilm fra 30'erne og 40'erne, der aldrig er blevet vist i biografen i Danmark, men som Mik Breuning har købt på internettet sidenhen.

Han har sine forbilleder og helte - også blandt tegnerne.

- Dengang købte man jo Illustrede Klassikere uden at vide, hvem der havde tegnet. Man var solgt, hvis det var en af de elendige, men hvis det var George Evans, så var det en fryd, husker han.

Cowboyhelte Førstesalen i Mik Breunings hus rummer også et glasskab med figurer, pistolhylstre og rifler fra det vilde vesten. Det er de klassiske heltefortællinger fra den tid, mere end det er spøgelser og vampyr, der interesserer ham.

Han tager en af seksløberne frem, placerer pegefingen bag aftrækkeren og svinger revolveren frem og tilbage, til hans håndflade igen griber fat om den - klar til at skyde. Han smiler smørret.

Hans efterligning af de amerikanske 'gunslingere' har været bedre, bedyrer han grinende, så man ikke er i tvivl, om at han stadig som 68-årig besidder en legesyge og appetit på eventyr.