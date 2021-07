Se billedserie MC Hansen og hans korsanger skød rækken af flydende koncerter på Slotssøen i gang med finurlige versefødder og stof til eftertanke. Foto: Janne Mulvad

Send til din ven. X Artiklen: Midt på søen kunne man pludselig høre musik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Midt på søen kunne man pludselig høre musik

I en lille færge der gynger - står en mand og synger. Versefødder, mågeskrig og klokkespil gik op i en højere enhed, da der var premiere på Den Lille Færges koncerter.

Hillerød - 06. juli 2021 kl. 19:21 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Hillerød har fået et ny koncertfænomen - koncerter ombord på Den Lille Færge. Mandag var der premiere på det nye koncept, som er sat i søen af musiker Jens Jepsens »Ud med Kulturen«, Klaverfabrikken, Visit Nordsjælland og Den Lille Færge. Og det kan helt sikkert noget, kombinationen af en tur ud på Slotssøens grønne vande og en musikalsk oplevelse. Debutten tog den erfarne folkmusiker MC Hansen sig af. En kunstner, som længe har gjort sig med engelsksprogede tekster, men kastede sig ud i at skrive tekster på dansk, da han flyttede tilbage til landet. Og det er hans historier fra livet ved Præstø Bugt, der mandag blev levende ombord på Den Lille Færge.

Læs også: Lille fartøj bliver til flydende koncerthus

Mens musikere plejer at dukke op fra backstage og indtage scenen, når de er klar, kommer MC Hansen kort før afgang gående hen over Torvet, med sin guitar, en korsanger og sin 7-årige datter, som er med far på arbejde. De kommer ombord på færgen, som allerede er tætpakket med forventningsfuldt publikum, skipper Torben ved roret og bestyrende redder Niels Baggesen, som byder velkommen om bord.

- Vi er lige så spændte på det her som jer, siger han, inden skipperen starter motoren, og Den Lille Færge tøffer ud på søen i stille sommerregn.

Efter få minutter er færgen fremme ved slottets røde murværk, og MC Hansen kan pakke sin guitar ud. Mens han forsøger at få plads til guitartasken et sted, fortæller han, at Den Lille Færge slet ikke er det mindste sted, han har spillet.

- Vi har spillet i et folkevognsrugbrød med et helt orkester en gang, siger han, som generelt har mange gode historier med ombord.

Om hvordan han netop har spillet på et plejehjem, hvor de fleste sov under koncerten. Om sin morfar, der faldt død om under sin egen tale ved sit guldbryllup, om sin opvækst ved Præstø Fjord, om de syv ege ved Nysø Gods, om Købmand Flemmings Faxe Fad og livet på landet engang - og i dag. Alt sammen leveret med finurlige rim og tankevækkende betragtninger om livet og tilværelsen i almindelighed, og med mulighed for at synge med på refrainet, og det gør det gode færgepublikum.

Allerede efter den første sang er færgen drevet for tæt på bredden bag ved slottet, og skipperen må tænde motoren og få skuden i læ ved Posen, hvor er par gæs er gået i land, mens musikken fortsætter.

Inde på land stirrer folk ud på Den Lille Færge, som ligger næsten stille, mens de sprøde toner fra MC Hansens guitar flyder fra skibet ud over søen. En stor flok fugle flyver over den grå himmel, mens MC Hansen synger om hvordan, hans far hentede ham i sin Ford Taunus efter fodboldtræningen inde i Næstved.

Da klokken slår 18, får MC Hansen konkurrence fra klokkerne i Slotskirkens tårn, som fortsætter med sit klokkespil, mens musikeren leverer sin sang om lykken til sin datter, som har fået en mobil i hånden, så hun kan sidde stille der, i stævnen på Den Lille Færge, indtil far er færdig med dagens arbejde: »Først snubler du, så falder du, så gør det ondt, sådan er det jo, det klarer du. Gid de fejl jeg er gjort af må lyse for dig som et fyrtøj på havet, der lyser for dig...«

Da sangen er slut, er færgen igen drevet over til slottet, skipperen tænder motoren, og vi plutter tilbage til Torvet efter en helt specielt tur ombord på Den Lille Færge, hvor Niels Baggesen siger tak for turen:

- Det synes jeg var en stor fornøjelse«, lyder det.

Koncerter på Den Lille Færge, 12.juli, 21.juli, 26. juli. 28. juli. 4. august, 9. august. Billetter via visitnordsjaelland.dk

relaterede artikler

Se billederne: Ikke en ledig stol til sæsonstart på Jazz i Rosenhaven 15. juni 2021 kl. 16:13

Historien om den lille færge i nød nåede over flere verdenshave 26. maj 2021 kl. 06:01

Nu starter sæsonen: Den Lille Færge lægger fra kaj 13. maj 2021 kl. 15:00