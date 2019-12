Mette Thiesen (NB) er glad for sin hverdag i Folketinge. I juni lykkedes det hende nemlig at blive valgt som et af Nye Borgerliges fire første folketingsmedlemmer. Foto: Kenn Thomsen

Mette skrev danmarkshistorie i 2019

- Det har været et helt fantastisk år. Vi skrev danmarkshistorie, da vi kom i Folketinget. Det er helt vildt, når noget, man har arbejdet så hårdt for, lykkes. Det er ikke helt gået op for mig endnu, siger Mette Thiesen og fortsætter:

2019 vil stå som noget helt særligt for Mette Thiesen (NB). Det var nemlig året, hvor hun og tre andre medlemmer af Nye Borgerlige for første gang blev valgt til Folketinget.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her