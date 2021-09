Mette Thiesen indrømmer nu, at hun i starten af 00'erne snød med en opgave på jurastudiet. Foto: Allan Nørregaard

Mette Thiesen indrømmer snyd på jurastudiet

Hillerød - 22. september 2021 kl. 21:48 Af Camilla Bjørkman Aagaard

For omkring 20 år siden var Nye Borgerliges folketingsmedlem Mette Thiesen så presset på sit jurastudie, at hun kopierede en studiekammerats opgave.

Det skriver Mette Thiesen selv på Faceboook i forbindelse med, at Ekstra Bladet onsdag aften bringer historien.

Forsøget på at snyde blev opdaget af universitetet, og Mette Thiesen kom i karantæne fra universitetet i seks måneder.

På Facebook forklarer Mette Thiesen, at den kopierede opgave blev afleveret, fordi hun forsøgte at undgå at tabe ansigt.

»De svære forelæsninger og mange opgaver pressede mig. Jeg var i begyndelsen af 20'erne, og det var svært for mig at erkende, at studiet ikke lige var mig. For ikke at tabe ansigt ved at dumpe en eksamen kopierede jeg fra en studiekammerats opgave«, skriver hun.

Efter karantænen besluttede hun at droppe ud af studiet, og hun startede i stedet på lærerseminariet.

»Det viste sig at være den helt rigtige beslutning for mig. Jeg trivedes og fik både gode og knap så gode karakterer, men de var baseret på mine egne præstationer«.

Hun håber, at hun med sin historie kan hjælpe andre, der føler sig presset til at fortsætte på et studie, som ikke er det rigtige for dem.

»I disse måneder starter mange unge på studie, og jeg skriver blandt andet denne opdatering til jer. For det skal ikke være skamfuldt at erkende, hvis man ikke finder den rigtige hylde i første hug. Ingen skal lade eventuelt pres fra familie, venner og bekendte styre fremtiden. Man skal hellere erkende, at ens valg ikke er det rigtige, og så skal man mærke godt efter i maven, hvad man har lyst til. Historien her har i årevis naget mig, men den har helt sikkert også gjort mig klogere på livet. Nu kender I historien, og hvis jeg kan være med til at spore bare ét ungt menneske ind på den rette vej med dette skriv, er jeg glad«, skriver hun.