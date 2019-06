Mette Thiesen (NB), der her ses til venstre i billedet sammen med Nye Borgerliges partiformand Pernille Vermund, får en plads i Folketinget. Foto: Kim Rasmussen

Mette Thiesen gør entré i Folketinget

Hillerød - 06. juni 2019 kl. 17:00 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mette Thiesen har opnået valg, og fået ét af Nye Borgerliges fire mandater i Folketinget. Det står klart, efter de personlige stemmer er talt op.

- Jeg har fået et rigtig flot valg i Nordsjælland, og jeg er sindssygt taknemmelig for alle de mennesker, der har sat deres kryds ved mig. Det er fuldstændig overvældende. Jeg er meget, meget stolt, siger Mette Thiesen, der fik 4354 personlige stemmer, mens Nye Borgerlige som parti trak 9439 stemmer.

Mette Thiesen, der var partiets spidskandidat i Nordsjælland, glæder sig nu til, at hun for første gang skal i Folketinget.

- Det er helt fantastisk. Det er ikke helt gået op for mig endnu, men jeg glæder mig rigtig meget, og vil kæmpe benhårdt for at trække Danmark i en mere borgerlig retning, siger Mette Thiesen, der ikke lægger skjul på, at hun ærgrer sig over, at gårsdagens valgresultat første til et flertal til rød blok.

- Det er klart, at det er bekymrende, at der er blodrødt flertal. Vi vil gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at trække Danmark i en mere borgerlig retning på den økonomiske politik, og vi vil også trække Socialdemokratiet mest muligt væk fra Radikale Venstre på udlændingepolitikken, for det er vigtigt, at vi får løst den fra bunden.

Selvom partiet kun har fået fire mandater i Folketinget, forsikrer Mette Thiesen, at partiet vil kæmpe for at gøre dem gældende.

- Vi har tænkt os at knokle benhårdt, og vi har allerede arbejdshandskerne på. Vi har ikke tænkt os at sidde på hænderne, vi vil kæmpe fra første færd.

Mette Thiesen, der også har en plads i byrådet i Hillerød, regner med at beholde sin plads der.

- Jeg har, som jeg har sagt hele tiden, fortsat en ambition om at blive siddende i Hillerød Byrådet. Det betyder meget for mig at sidde i byrådet, og der er brug for en vagthund i Hillerød og et talerør for borgerne, ligesom der er også er hårdt brug for Nye Borgerlige i Hillerød Byråd, siger hun.