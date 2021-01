Se billedserie 39-årige Mette Thiesen har siddet i byrådet i otte år, de sidste tre som medlem af Nye Borgerlige. Hun stiller ikke op ved kommunalvalget i november. Foto: Allan Nørregaard

Mette Thiesen genopstiller ikke

Hillerød - 06. januar 2021 kl. 04:56 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Når borgerne i Hillerød til november går til valg for at sætte et nyt byråd, vil Nye Borgerliges nuværende byrådsmedlem Mette Thiesen ikke stå på listen.

39-årige Mette Thiesen har valgt ikke at genopstille, men hun fortsætter i byrådet indtil valget.

- Det går jo rigtig godt for partiet. Vi har fordoblet vores medlemsantal i Hillerød på det sidste år og går meget frem på landsplan også. Der er masser af gode kræfter, der gerne vil bidrage og står klar til at tage over, så jeg synes, det er meget naturligt, at jeg lægger det lokale arbejde fra mig nu. Jeg har fundet ud af gennem byrådsarbejdet, at der er nogle ting, som man kun kan løse på nationalt plan og ikke på lokalt plan, og det er det, som jeg nu vil fokusere 100 procent på, siger Mette Thiesen.

Fik tredjeflest stemmer Hun har siddet i byrådet siden 2013, hvor hun blev valgt ind for De Konservative. I juni 2017 meldte hun sig i stedet ind i Nye Borgerlige, og senere på året blev hun partiets første byrådsmedlem på landsplan. Hun fik med 826 stemmer tredjeflest personlige stemmer kun overgået af borgmester Kirsten Jensen (S) og Venstres Klaus Markussen.

Det har derfor heller ikke været en nem beslutning for Mette Thiesen ikke at genopstille.

- Det har været en fantastisk periode, hvor jeg har haft mulighed for at tegne partiet lokalt. Det var vildt, at jeg var den første, der blev valgt på et mandat for Nye Borgerlige, og det har betydet meget for mig. Det har været positivt og spændende at få lov til at sætte sit præg på den lokapolitiske del af det, siger Mette Thisen, som vil hjælpe de nye kandidater godt i gang.

- Der er mange af de sager, man sidder med, som har en historisk kontekst. Vi var det første parti, der omkring kommunalvalget sidste gang klart og tydeligt sagde, at vi ikke ønskede flere boligblokke i bymidten, og det har jeg konsekvent stemt imod siden, og det er en linje, som vi vil fortsætte. Det samme med hensyn til handicapområdet, og vi er også det eneste parti, der har en kritisk vinkel og er meget opmærksomme på den kedelige udvikling på udlændingeområdet. Der er masser af brug for Nye Borgerlige i Hillerød byråd, siger hun.

Rasmus gjorde indtryk Kampen for bedre forhold for handicappede er en af de vigtigste sager, hun har kæmpet for de sidste tre år, mener hun. Især sagen om 19-årige Rasmus fra Hillerød, der havde fået ambuteret et ben, fordi lægerne ikke havde opdaget hans kræftsygdom, og efterfølgende blev nægtet en vandtæt benprotese, har gjort indtryk.

- At opleve, at noget som de fleste mennesker vil synes er sund fornuft, nemlig at en ung mand skal kunne leve sit liv, men i stedet bliver svigtet af både kommunen og sundhedssystemet, det gjorde meget meget stort indtryk på mig. Vi er et af de eneste partier, der bakker op om et borgerforslag om, at handicapområdet skal ud af kommunerne. Det er en ekstrem vigtig kamp, som jeg har taget i byrådet, men som jeg også har taget videre ind på Christiansborg, siger hun.

Ryster kritikken af Mette Thiesen har tit stået alene og stemt imod sager på byrådsmøderne, og sidste år blev hun kaldt en led kælling under et viruelt byrådsmøde. Kritikken har hun dog lært at ryste af sig.

- Jeg er nok ret solidt plantet i mulden, og det er man nødt til at være. Det strømmer ind med positive tilkendegivelser både fra folk i Hillerød og folk fra resten af landet, og det betyder sindssygt meget, og så kan man godt stå fast i stormvejr. Det bekræfter mig også i, at jo mere de andre brokker sig eller kalder mig ting, jo mere skal jeg stå fast, for så er det de rigtige ting, jeg gør, og så er det bare at fortsætte på den vej, siger hun.