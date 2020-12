Mette Thiesen (NY), byrådsmedlem Foto: Kenn Thomsen

Mette Thiesen (NB): - Frås og ekstravagance blev optrevlet i løbet af året

Vi står på tærsklen til et nyt år og har derfor bedt byrådets partier gøre status over året, der er ved at være gået, og kigge ind i det nye, der venter lige rundt om hjørnet

Hillerød - 25. december 2020 kl. 16:00 Kontakt redaktionen

Mette Thiesen (NB), byrådsmedlem

Hvad er du mest stolt af fra året, der gik? Jeg er rigtig stolt af, at jeg har formået at sætte handicapområdet på dagsordenen i Hillerød – og på landsplan. Jeg fik et enigt byråd til at kigge på sagsbehandlingstiderne endnu en gang, så familier med handicap inde på livet forhåbentligt får en bedre behandling af kommunen. Jeg har talt med så mange familier, forældre til børn med handicap og pårørende til mennesker med handicap, der på ulykkelig vis bliver svigtet af systemet. Det gør stort indtryk, og der er behov for, at retssikkerheden på området sikres. For kommunerne træffer mange forkerte eller direkte uretmæssige afgørelser på områder. Derfor har jeg og Nye Borgerlige i Folketinget stillet forslag om en kompensationsordning til borgerne for kommunernes sagsbehandlingsfejl og fristoverskridelser på handicapområdet. For vi skal have en retfærdig socialpolitik.

Hvad er du mindst stolt af? Hillerøds socialdemokratiske borgmester valgte desværre med et smallest muligt flertal at sætte skatten op i forbindelse med budgettet i efteråret. I forvejen betaler borgerne i Hillerød Kommune en tårnhøj kommuneskat, men nu skal familierne hoste op med endnu flere penge. Det skyldes både en dårlig udligningsreform vedtaget af de røde partier og Venstre i Folketinget, og at flertallet i Hillerød Byråd ikke formår at passe på borgernes penge. Det er sørgeligt. Et godt eksempel på det er Hillerød Forsyning. Frås og ekstravagance blev optrevlet i løbet af året. Hillerød Forsynings bestyrelse har tilsyneladende ikke formået at holde styr på økonomien. Jeg mener, at alt, der kan konkurrenceudsættes, skal konkurrenceudsættes. Det skal udelukkende være konkurrencedygtige priser og god service, der er i højsædet – til gavn for borgerne.

Hvad bliver den vigtigste opgave for byrådet i 2021? Vi skal have konkurrenceudsat så meget som muligt af Hillerød Forsynings områder – vi kan starte med affaldsordningen. Vi skal have sikret retssikkerheden og en bedre sagsbehandling på handicapområdet i Hillerød Kommune. Og vi skal have rullet den røde skattestigning tilbage og have styr på økonomien. Politikerne i Hillerød skal bestemme meget mindre, og borgerne i Hillerød skal bestemme meget mere selv – også over flere af deres egne penge.

