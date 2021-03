Foto: Niels Jørgen Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Mere kvælstof til plaget sø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mere kvælstof til plaget sø

Vild vækst i Hillerød betyder, at byrådet nu tillader at der udledes mere kvælstof til den hårdt belastede Arresø. Tilladelsen ender i ankenævn.

Hillerød - 27. marts 2021 kl. 05:01 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Arresø er i så ringe økologisk stand, at det ikke er tilladt at øge udledningen af næringsstoffer til søen. Men nu vil Hillerød Kommune alligevel tillade en øget udledning af kvælstof til vandmiljøet fra sit nyopførte renseanlæg i Hillerød, og dermed øge forureningen af Arresø.

Renseanlægget vil fremover årligt kunne udlede 24,5 tons kvælstof, i stedet for 21,7 tons, som er tilladt i dag. Det er nødvendigt for at gøre plads til den store vækst, Hillerød Kommune forventer, en vækst, der blandt andet betyder 10.000 nye borgere de næste ti år.

- Mængden af udledt kvælstof sættes op. Forvaltningen har vurderet, at det ligger inden for lovens rammer, siger Louise Colding Sørensen (S), formand for Hillerød Kommune Natur, Klima- og Miljøudvalg, som henviser til, at mængden af udledt kvælstof vil være mindre end den var, inden det nye renseanlæg blev taget i brug.

Men den går ikke, mener Danmarks Naturfredningsforening, som vil klage til Natur- og Fødevareklagenævnet over tilladelsen.

- Vi mener ikke, at tilladelsen er lovlig. Lovgivningen siger, at enhver forringelse er forbudt, fordi Arresøs miljø allerede er så dårligt. Det betyder at du ikke engang må tisse i Arresø, siger Ulrik Ravnborg fra Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød.

relaterede artikler

Ny renseteknik skal give plads til vækst 09. december 2020 kl. 06:13

Nyt renseanlæg overskred udledningskrav 25. august 2020 kl. 06:11

DN: Ingen vækst uden separatkloakering 10. september 2019 kl. 09:57