Nordisk Perlite har fremsendt en handlingsplan, som Miljø- og Teknikudvalget endnu ikke har set på. Til gengæld indsættes der nu juridisk bistand i forvaltningens kamp for at nå til bunds i sagen. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Mere jura skal løse perlite-sag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mere jura skal løse perlite-sag

Hillerød - 07. december 2017 kl. 07:06 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordisk Perlite i Hammersholt har i 2017 iværksat eller er i gang med en række tiltag, der skal reducere støv- og støjemission for virksomheden.

Det fremgår af den handlingsplan, som virksomheden på egen opfordring har sendt til forvaltningen i Hillerød Kommune og til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Handlingsplanen er resultatet af den senest tids fokus på den påståede udslip og støv og støj, som naboerne i Hammersholt gennem flere år har følt sig generet af.

Men handlingsplanen er afleveret så sent, at den ikke blev drøftet på tirsdagens møde i Teknik- og Planudvalget. Men Nordisk Perlite var dog på dagsordenen:

- Vi er ikke tilfredse med forløbet i den her sag, og der burde være gjort en større indsats. Miljøloven skal overholdes, men det er op til kommunen at bevise det, og derfor har udvalget nu givet tilsagn om at få ekstern juridisk bistand til at hjælpe forvaltningen. Det har desværre vist sig nødvendigt, men det er da positivt, hvis Nordisk Perlite nu skifter kurs og viser en ærlig vilje til samarbejde. Vi er jo ikke ude på at genere virksomheden, men at sørge for, at virksomheden ikke generer borgerne, siger Tue Tortzen, formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Ifølge handlingsplanen etableres der lige nu et sandskur, således at der ikke fremover forefindes udendørs, altså åbne oplag med perlite. Rør over tag er gennemgået i lighed med vægge, lyddæmpere, siloer osv. Det hedder sig, at »arbejdsrutiner er gennemgået m.h.p. tiltag som kan reducere støj- og støvemissioner.«

Der er 12 punkter på handlingsplanen, og nyt er også, at der er indkøbt en tågekanon, der binder støvet ved modtagelse af råmateriale, hvilket sker fire gange om året.

Men det er ikke en handlingsplan, der gør det største indtryk på Torben Espenhain fra Foreningen Rent Miljø i Hillerød Syd.

- Vi er glade for, at der er fremsendt en plan, men også ærgerlige over, at punkterne på nær et skur, der nu er opført uden landzonetilladelse, alle er gamle kendinge. Vi så dem også for to år siden, og de har været uden resultat indtil nu, udtaler Espenhain.

Mere detaljeret peger foreningen eksempelvis på, at »støv skal forhindres i at spredes fra kilden, ikke fejes op og sikres efter spredning. De små farlige partikler flyver langt og spredes, inden de fald på virksomhedens område.« Foreningen kræver også, at der skal fyldes lager, sække og lastbiler indendøre, ligesom der kræves produktion med lukkede døre og porte - altid.