Se billedserie Den nye tilbygning deler vandene. Nogle mener, den er flot, mens andre mener, at den skygger for kirken og ikke passer ind i bybilledet. Foto: Presse

Menighedsrådsformand efter kritik: - Vi synes, at tilbygningen er flot

Hillerød Kirkes nye tilbygning møder kritik på de sociale medier, og det er ok, mener menighedsrådsformand Christen Jørgensen, der håber, at folk vil kigge indenfor alligevel

Hillerød - 14. februar 2021 kl. 05:27 Af Trine Lønbro Nielsen

Den nye tilbygning foran Hillerød Kirke er opført i moderne stil med glasfacade og i mørkt træ. En anderledes stil end resten af kirken. På Facebook kan det fornemmes, at bygningen deler vandene. Billeder taget fra gaden er delt mange gange, og hver gang tiltrækker de sig en del opmærksomhed og debat.

"Wauw det ser virkelige fint ud. Tillykke med det," skriver en bruger, mens en anden skriver: "Den er så fin. Nyt møder gammelt er en fin synergi".

Og så er der de andre. Dem, der er lidt mere skeptiske: " Jeg synes ikke, at bygningen passer arkitektonisk til kirken", "Tillykke med den fine barak. Den står da fint til alt det andet kønsløse byggeri i centrum" og " En skændsel virkelig. Og når man tænker på det gamle smukke træ," lyder det i kommentarsporerne.

Kirkens menighedsrådsformand Christen Jørgensen er bekendt med de blandende holdninger til kirkens nye bygning. Han synes, det er ærgerligt, at der er nogle, der ikke er vilde med udtrykket, for det har aldrig været hensigten at pakke kirken ind i noget, folk ikke ville synes om.

"Det er da trist, at der er nogle, der ikke kan lide vores nye tilbygning, som vi jo ellers er rigtig glade for. Jeg synes selv, at den er blevet enorm flot, men det er helt okay, at nogen er kritiske. Sådan vil det nok altid være - det handler jo om smag," siger han og tilføjer, at kirken heldigvis har fået flest af de positive tilbagemeldinger.

"Heldigvis er de fleste glade for byggeriet, og kan se dets potentiale, ligesom vi selv kan. Flere nævner, at den nye bygning er med til at trække det grønne med op til kirken, og når vi bygger så centralt i byen, vil vi jo netop gerne være med til at skabe noget pænt i bybilledet," siger han.

Døde træer og skjult kirke Det er særligt to ting, som det nye byggeri kritiseres for på Facebook, nemlig at det skygger for kirken, og at det tog pladsen for to hundrede år gamle lindetræer.

Christen Jørgensen indrømmer, at byggeriet ligger foran kirken, og at det kan virke som om, at kirken er kommet længere væk, men han forsikrer om, at dens placering er nøje indtænkt i tilblivelsen af den nye tilbygning.

"Det er rigtig nok, at vi har bygget foran kirken. Det var der, vi havde plads. Når det er sagt, så er kirken tænkt ind - derfor er den nye tilbygning så transparent, at man hele tiden kan se kirken," fortæller han.

Med hensyn til de to gamle lindetræer indrømmer menighedsrådsformanden, at det gjorde ondt - også på ham - at se de store smukke træer blive fældet. Desværre stod det allerede tidligt i forløbet klart, at der ikke var nogen udvej, hvis kirken skulle bygges ud.

"Vi undersøgte mulighederne for at bygge uden om træerne, men det kunne simpelthen ikke lade sig gøre, hvis byggeriet skulle leve op til kravene for kirkebyggerier," siger han og fortsætter:

"Selvom de store træer måtte lade livet, er de ikke blevet glemt. Vi har fået dem lavet om til skulpturer, der skal placeres rundt omkring kirken, og en af dem bliver placeret indenfor".

Kom ind og oplev den Christen Jørgensen håber, at folk - også dem, der ikke synes om byggeriet - stadig vil gå på opdagelse i kirken. Han pointerer, at der nu er plads til mange flere spændende og relevante arrangementer. Han afslører, at borgerne kan se frem til en række spændende foredrag og sogneaftener, der blandt andet byder på debat med Claus Hjort Pedersen fra Kristen Pædagogisk Institut og Mette Thiesen fra Ny Borgerlige, der sammen med publikum vil debattere åndsfrihed, mens tidligere sognepræst i Grønnevang Kirke, Thyge Enevoldsen, vil fortælle om 'Når kirken bliver til mere end ord'.

"Jeg håber, at folk kan se potentialet i den nye tilbygning, når de bevæger sig ind i kirken, og ser hvad vi nu kan byde på".

Se mere om aktiviteterne i kirken på hillerodkirke.dk.

