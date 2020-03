Se billedserie Sognepræst i Grønnevang Kirke Benjamin Sloth Jensen indtalte elementerne til gudstjenesten i præsteboligen. Derefter klippede han dem sammen og lagde dem ud som lydfil på kirkens hjemmeside. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Menighedens fællesskab består trods corona-lukning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Menighedens fællesskab består trods corona-lukning

Hillerød - 16. marts 2020 kl. 10:10 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag holdt Grønnevang gudstjeneste på nettet. Tiltaget skal markere menighedens fællesskab trods den manglende mulighed for at mødes.

Det er kun godt en måned siden, at Benjamin Sloth Jensen blev indsat som ny sognepræst i Grønnevang Kirke. Søndag den 8. marts forestod han sin første almindelige gudstjeneste i kirken.

På grund af coronavirus blev det foreløbig også han sidste. For alle landets kirker er lukket de næste to uger.

Men det er ikke ensbetydende med, at denne søndags gudstjeneste var aflyst. Den blev bare lavet om til en lydfil og flyttet over på Grønnevang Kirkes hjemmeside.

Lørdag eftermiddag sidder Benjamin Sloth Jensen på kontoret i præsteboligen og indtaler sin prædiken. Han indleder den med fortællingen om, da han selv og kirkens to øvrige præster fandt ud af, at Danmark blev lukket ned. At skoler, daginstitutioner, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, ja selv kirker, skulle lukke.

»Jeg stod på en parkeringsplads sammen med Per og Claus. Vi måtte kigge hinanden i øjnene og finde ud af, hvordan vi kan være kirke, når nu vi ikke kan mødes, tage på besøg, holde gudstjeneste, nadver og dåb. Ingen har prøvet noget lignende før, så vi må bare prøve os frem. For selvom kirken er lukket, lukker kirken aldrig. For kirken er Guds menighed, lemmerne på Kristi krop«, siger han ind i mikrofonen for at kunne give budskabet videre til Grønnevang Kirkes menighed søndag formiddag.

Lige siden det gik op for Benjamin Sloth Jensen, at kirken blev nødt til at lukke fysisk ned, har det ligget ham på sinde at give menigheden en mulighed for at høre Guds ord, selvom de ikke kan møde op i kirken.

- Det er vigtigt, at kirken ikke stopper med at være kirke, fordi bygningen er lukket, og man ikke må samles. Det er fantastisk, at vi har mulighederne for alternativer, og de skal udnyttes. Vi skal stadig have en menighed, selvom vi ikke kan mødes, siger han.

Han optager både læsningen, prædikenen, bønner og velsignelser i et lydredigeringsprogram og klipper derefter det hele sammen.

I præsteboligen har han også fået besøg af sine svigerforældre, som er kommet for at hjælpe til med gudstjenesten.

De er begge kirkesangere og skal sammen med hans kone Lisbeth synge med på salmerne, mens Benjamin Sloth Jensen selv spiller på klaver.

De skal blandt andet synge »Se nu stiger solen«, »Min Jesus lad mit hjerte få« og »Du fylder mig med glæde«.

Den sidste plejer at være populær blandt konfirmander, og den er kommet med i søndagens gudstjeneste, fordi der netop i denne weekend skulle have været konfirmandlejr i kirken.

Lejren blev aflyst med Mette Frederiksens melding onsdag aften, og da var det, Benjamin Sloth Jensen blev sikker på, at han blev nødt til at gøre noget.

- Jeg kunne mærke, at det var vigtigt for mig, at vi blev ved med at være kirke. At vi blev ved med at forkynde. Og sammen med Lisbeth fik jeg idéen til at indspille gudstjenesten herhjemme, siger præsten, der i sin prædiken kommer ind på, hvad hele denne kritiske situation betyder for os som mennesker, som kirke og som fællesskab.

- Min prædiken er farvet af den situation, vi er i. Det er en ekstraordinær situation, og derfor er det vigtigt at berøre den. Men det er også vigtigt for mig, at prædikenen tager udgangspunkt i Evangeliet. Man kan altid bruge Jesu ord til at belyse den situation, vi er i lige nu.

Benjamin Sloth Jensen håber, at mange trykkede play og lyttede med søndag klokken 10.

- Der er noget særligt ved stadig at fejre gudstjeneste sammen, selvom vi sidder i hver vores hus eller lejlighed. Vi er et fællesskab i menigheden, og det forsvinder ikke af, at vi ikke kan mødes. Fællesskabet består, siger han.

At markere fællesskabet er især vigtigt for den unge præst i forhold til de mennesker, der sidder meget alene i denne tid, og de, der er bange og frygter coronavirus, for eksempel fordi de er i risikogruppen.

- De skal føle, at vi stadig er fælles, selvom vi af gode grunde ikke kan besøge dem. Vi skal vise, at vi stadig som præster står til rådighed, selvom det er på en anden måde. Vi kan stadig have vores samtaler og bede sammen, siger Benjamin Sloth Jensen.

Hvordan Grønnevang Kirke vil gribe de aflyste gudstjenester i kirken an de næste par uger, er endnu ikke besluttet, men det vil blive meldt ud på både kirkens hjemmeside og Facebookside.

I mellemtiden vil præsterne forsøge at lægge en refleksion op dagligt på Facebook.

- Vi er i kirken inde i den periode, der hedder fastetiden, som er en tid til refleksion og eftertanke og til at kigge indad. Og det er der jo rig mulighed for for mange mennesker lige nu, når de sidder hjemme i mere eller mindre ufrivillig isolation, siger præsten.

Søndagens gudstjeneste kan naturligvis stadig høres på Grønnevang Kirkes hjemmeside www.gronnevang.dk.