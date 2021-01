Medie: Drab i Hillerød satte gang i ny bandekonflikt

Den 41-årige er sigtet for drabet på den 38-årige Cem Kaplan og drabsforsøg på en 21-årig mand. Den 38-årige og den 21-årige sad sammen i en bil på Rønbjerg Alle ud for nummer 2 den 2. januar om aftenen, da bilen blev ramt af skud.

Med i bilen var også to andre mænd, der ikke blev ramt. Bilen blev efter skyderiet kørt til Nordsjællands Hospital i den anden ende af byen, men det lykkedes ikke lægerne at redde den 38-årige mands liv. Den 21-årige blev hårdt såret af skud, og han blev efterfølgende opereret.

Konflikt mellem bander

Ifølge Ekstra Bladet er den 21-årige såkaldt krigsminister i den københavnske gadebande NNV. Den dræbte har tyrkiske rødder og stammer ifølge Ekstra Bladet fra byen Kulu i Konya-provinsen i det centrale Anatolien. Ifølge Ekstra Bladet var den dræbte tidligere relateret til rockerklubben Bandidos, og han har været sat i forbindelse med den kriminelle gadebande NNV, ligesom han tidligere har været en del af Brothas. Som 26-årig blev han idømt et års fængsel for et groft hjemmerøveri i et sommerhus på Arupsvej i Udsholt.