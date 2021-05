Fujifilm er ved at udvide sin produktion i Hillerød til dobbelt størrelse. Og der er planer om at bygge endnu mere på sitet. Foto: Fujifilm Foto: Fujifilm Diosynth

Medicogigant har nye byggeplaner

Med en ny stor kunde på vej planlægger Fujifilm ny udvidelse, og beder kommunen om lynbehandling af lokalplan.

Hillerød - 29. maj 2021 kl. 10:33 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Det er ikke mere end et par måneder siden, Fujifilm Diosynth tog virtuelt første spadestik til sin 6 milliarder kroner dyre udvidelse af medicinalfabrikken i Hillerød. Men allerede nu søger virksomheden om en ny lokalplan, så fabrikken kan udvides endnu mere.

Fujifilm skriver i en ansøgning til Hillerød Kommune, at man har fået en konkret forespørgsel fra en stor medicinalvirksomhed, som vil lave en langsigtet aftale med Fujifilm Diosynth i Hillerød om at outsource sin produktion af lægemidler til fabrikken.

Det drejer sig om produktion af et meget stort volumen af lægemidler, så fabrikken skal være større.

- Vi har måske en mulighed for at skulle udvide endnu engang. Så vi har brug for at have en lokalplan, der sikrer, at vi kan foretage en udvidelse, så vi kan give kunden sikkerhed for, at det kan lade sig gøre, forklarer Birgitte Thygesen, Head of Business Support hos Fujifilm Diosynth i Hillerød.

Al den nuværende kapacitet på fabrikken er i drift, og den kapacitet, der er ved at blive bygget, er allerede båndlagt til andre kunder, så for Fujifilm handler det nu om at sikre rammer for fremtiden.

Fujifilm ønsker derfor en lokalplan, der øger bebyggelsesprocenten på grunden fra 55 til 60 procent.

- Hvis vi skal tage imod kontraktproduktion i store volumener, er vi nødt til at bede om en lokalplan, der giver os en bedre mulighed for at udvide kapaciteten på sitet, siger Birgitte Thygesen.

Frem i køen Samtidig har virksomheden brug for et hurtigt svar fra Hillerød Kommune.

- Vi forventer en afklaring af, om kunden vælger os som kontraktproducent inden for de næste måneder, skriver Fujifilm, som kalder det kritisk at kunne give sin kunde besked hurtigst muligt.

Forvaltningen skriver i en orientering til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets møde på onsdag, at politikerne kan vælge at give lokalplanen ekstraordinær høj prioritet med henvisning til Erhvervsstrategien. Dermed kan lokalplanen komme på kommunens venteliste over lokalplanen som nummer 6, som er efter de fem lokalplaner, som forvaltningen er i gang med at forberede starteredegørelser på, fremgår det af orienteringen.

Foran i køen er etageboliger på Posthusgrunden, Frederiks Torv, Nr. Herlev Station, Dyremosegård og Kirkestræde i Uvelse.

Tillidsbaseret Selv hvis politikerne lægge lokalplanarbejdet i en form for fast track, tager det som regel op til et år at få vedtaget en lokalplan i Hillerød Kommune.

Hos Fujifilm kan man dog godt forhandle videre med kunderne, selv inden planen er endeligt vedtaget.

- Det er jo tillidsbaseret det her - hvis vi har en god fornemmelse af, at politikerne kan bakke op om en ny lokalplan, kan vi have en tro på, at det kan lykkes, og det vil vi sige til kunden, siger Birgitte Thygesen, og tilføjer, at en udvidelse stadig er relevant, selv hvis denne konkrete kunde finder et andet sted at få produceret sin medicin.

- Der kan jo komme andre kunder, og så vil vi gerne have en lokalplan der gør, at vi ikke skal vente. Så vi får en fleksibilitet fremadrettet og kan udvide til den efterspørgelse, som vi forventer, der vil komme på kontraktproduktion, siger hun.

